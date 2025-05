Telêmaco Borba realiza 2ª etapa da VNT com premiação aos campeões de 2024

A Velocidade na Terra volta a agitar o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba. Neste sábado e domingo será disputada a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra, com provas nas categorias Marcas, Turismo e Gold Fusca; 2ª etapa do de Velocidade na Terra 1.600 Tração Traseira e Dianteira e a 2ª etapa do Paranaense de Kartcross, com provas nas categorias Kartcross CBA e Kartcross Força Livre. A promoção e organização são do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Também fará parte da programação deste fim de semana a premiação aos campeões de 2024. Os três primeiros colocados de todas as categorias serão premiados em festa a ser realizada neste sábado à noite, no Tecs Restaurante.

Pilotos campeão de 2024 a serem premiados em Telêmaco Borba

Pilotos campeão de 2024 a serem premiados em Telêmaco Borba

Categoria Kartcross Original CBA

Categoria Kartcross Original CBA

Campeão – Douglas Luis Rodrigues

Vice-campeão – Carlos Henrique dos Santos

3º lugar – Maiko Reis de Gregorio

Categoria: Kartcross Força Livre

Categoria: Kartcross Força Livre

Campeão – Rodrigo Fernando Meirelles

Vice-campeão – Leonardo Maia

3º lugar – Iwan Mykytczuk Junior

Categoria Marcas

Categoria Marcas

Campeão – Jean Carlo Gans

Vice-campeão – Wilson Kavilhuca

3º lugar – Stive Augusto Tokarski

Categoria Turismo Injetado

Categoria Turismo Injetado

Campeão – Eduardo Cesar da Silva

Vice-campeão – Matheus José Silva Machado

3º lugar – João Luciano Ribeiro

Categoria Turismo Carburado

Categoria Turismo Carburado

Campeão – Sandro Stenzowski

Vice-campeão – Thiago Santiago Ferreira