São Paulo - O TCR South America Banco e o TCR Brasil Banco BRB se despediram de uma marcante temporada 2025 em grande estilo.

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de um desfecho memorável, com uma corrida divertida, cheia de surpresas e muitas ultrapassagens no começo da tarde de domingo (14).

No fim, levou a melhor um dos nomes do ano: Nelson Piquet Júnior largou da nona colocação, aliou a performance do seu Honda Civic Type R FL5 da Squadra Martino na pista molhada e contou com inesperado revés com Léo Reis para fechar o campeonato no topo do pódio correndo em casa.