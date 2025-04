TCR tem chegada insana

A temporada 2025 do TCR South America Banco BRB entregou uma etapa com muitas emoções na primeira incursão da categoria na província de Misiones, na Argentina. Com ambiente festivo, muito churrasco e erva mate, temperatura amena pela manhã e calor no período da tarde, o Autódromo Ciudad de Oberá recebeu duas corridas, válidas pela segunda rodada do campeonato. Os pilotos da casa mantiveram aproveitamento de 100% no ano para o país vizinho com triunfos de Leonel Pernía (Honda YPF Racing) na Corrida 1 e Juan Ángel Rosso (Lynk & Co. da Paladini Racing) na segunda prova. Atual campeão, o brasileiro Pedro Cardoso (Peugeot da PMO Racing) se destacou com dois segundos lugares, um deles conquistado em disputa com desfecho sensacional.

Se a primeira prova em Oberá foi mais estudada e de poucas ultrapassagens, o calor na parte da tarde, somado ao grid invertido e ao ímpeto dos pilotos ao buscar os melhores resultados, resultou no conjunto para uma muito movimentada Corrida 2, repleta de disputas por posição. ‘Colo’ Rosso fez a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe Santino Balerini — que havia liderado todas as voltas até então — no último giro, mas teve de lidar com a forte pressão de Cardoso para vencer pela quinta vez na categoria. Leonel Pernía era o sexto metros antes bandeirada final, mas uma série de incidentes alçou o argentino ao terceiro lugar. A conclusão da prova teve ainda seis carros cruzando a linha de chegada praticamente lado a lado.