São Paulo - A terceira temporada do TCR Brasil terá seu apogeu de hoje a domingo com a disputa da Super Final, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O campeonato brasileiro do conceito de competições em carros de turismo que é um sucesso em todo o mundo terá um grande duelo de gerações como pano de fundo na luta pelos títulos que estarão em jogo na capital paulista.
Além do certame de pilotos, que traz cinco candidatos ao troféu mais cobiçado da categoria, a jornada vai marcar as definições dos campeões da Copa Trophy e também do troféu de melhor equipe de 2025.