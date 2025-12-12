São Paulo - A terceira temporada do TCR Brasil terá seu apogeu de hoje a domingo com a disputa da Super Final, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O campeonato brasileiro do conceito de competições em carros de turismo que é um sucesso em todo o mundo terá um grande duelo de gerações como pano de fundo na luta pelos títulos que estarão em jogo na capital paulista.