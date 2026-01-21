São Paulo - Rafael Suzuki está de casa nova na Stock Car para a temporada 2026 da Stock Car. O piloto é o reforço da Scuderia Bandeiras, sediada em Votorantim (SP), no interior de São Paulo. O início da temporada está marcado para os dias 7 e 8 de março em Curvelo (MG.) Nos últimos três anos, Suzuki foi presença constante entre os ponteiros do campeonato, chegando às finais de 2023 e 2024 na briga pelo título, e terminando no top-10 da classificação geral nas três temporadas mais recentes.