São Paulo - Rafael Suzuki está de casa nova na Stock Car para a temporada 2026 da Stock Car. O piloto é o reforço da Scuderia Bandeiras, sediada em Votorantim (SP), no interior de São Paulo. O início da temporada está marcado para os dias 7 e 8 de março em Curvelo (MG.) Nos últimos três anos, Suzuki foi presença constante entre os ponteiros do campeonato, chegando às finais de 2023 e 2024 na briga pelo título, e terminando no top-10 da classificação geral nas três temporadas mais recentes.
São Paulo - O Mercado Livre anunciou ontem o patrocínio oficial ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, reforçando a sua estratégia de unir velocidade com a força de jovens talentos que inspiram gerações. O acordo reforça a visão do Mercado Livre em apoiar talentos em ascensão e que representam o futuro do esporte. Além disso, a […]
São Paulo - A equipe Monster Energy Honda HRC fechou o Rali Dakar no pódio das motos, em Yanbu, Arábia Saudita. Após duas semanas de desafios, a prova teve a chegada mais apertada da história, sábado (17), com Ricky Brabec na segunda colocação, a apenas dois segundos da vitória. Tosha Schareina também foi ao pódio, […]
São Paulo - Terra Telêmaco Borba está com tudo pronto para a abertura da temporada de Velocidade na Terra do Paraná. A prova Endurance a ser disputada nos dias 7 e 8 de fevereiro no Autódromo Municipal já dará mostrar de como será o Campeonato Paranaense deste ano. As corridas serão 100 Milhas 1.6 Tração […]
São Paulo - Ricky Brabec, piloto da equipe Monster Energy Honda HRC, teve atuação decisiva nesta sexta-feira (16), penúltimo dia de disputas do Rali Dakar 2026. O norte-americano conquistou a vitória da etapa na categoria Motos, recuperando a liderança geral das motos, a caminho da conclusão da prova na Arábia Saudita. Com apenas 23 segundos […]
São Paulo - A Scuderia Bandeiras criou uma nova função entre as equipes da Stock Car Pro Series: a de embaixador do time. E não poderia ter pessoa mais gabaritada para ocupar essa posição que Ingo Hoffmann, maior piloto da história da categoria. Com o número recorde de 12 títulos conquistados, Ingo também se junta […]
São Paulo - As obras de reforma, ampliação e modernização do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna alcançam a marca de 84% de execução. O Governo de Goiás prepara o local para sediar eventos internacionais, como o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP. A competição está programada para os dias 20, 21 e 22 de […]