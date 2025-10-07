Suzuki é punido e Casagrande é declarado vencedor na Stock Car

São Paulo - O tricampeão Gabriel Casagrande é o novo vencedor da corrida principal que concluiu a 8ª etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series, disputada domingo (5), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista. A reviravolta aconteceu após a vistoria técnica padrão realizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) após cada corrida. Primeiro colocado na pista, Rafael Suzuki foi desclassificado em razão de irregularidades apontadas pelos comissários técnicos da CBA na junção do assoalho de seu Chevrolet Tracker #8. Em postagem em suas mídias sociais, a equipe TMG Racing declarou que não concorda com a decisão e manifestou a intenção apresentar recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Segundo informe da CBA, os comissários tomaram a decisão baseados no artigo 4.6 do regulamento técnico da categoria, que proíbe alterações que possam modificar o fluxo de ar localizado junto à superfície da carroceria do carro.

De acordo com o novo resultado, publicado na noite de domingo, o paranaense da A.Mattheis Vogel conquista assim sua 13ª vitória na Stock Car, que veio após 255 largadas na categoria. Curiosamente, o até então último triunfo do tricampeão havia sido conquistado há exatamente um ano, em 6 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina. Nelson Piquet Júnior (Scuderia Bandeiras Sports) e Felipe Massa (TMG Racing), parceiro de equipe de Suzuki, completam o novo pódio da corrida principal da oitava etapa do atual calendário.

A nova pontuação do campeonato conserva liderança para Felipe Fraga (Eurofarma RC), que agora soma 640 tentos, seguido pelo companheiro de equipe Gaetano Di Mauro, com 583. Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports) é o terceiro e tem 521, contra 492 de Enzo Elias e 465 de Arthur Leist.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) aparece em sexto, com 459 pontos, enquanto o novo vencedor do domingo, Gabriel Casagrande, tem agora 445, cinco a mais que Nelsinho Piquet. Felipe Baptista (CAR Racing KTF) tem 404 e é o nono, enquanto Cesar Ramos (401) completa o top-10 com 401 tentos.