Corbélia e Paraná - Corbélia foi palco, domingo, das emoções da abertura da temporada do SuperMotocross, a mais nova modalidade do cross paranaense. O evento contou com 85 pilotos, representando 22 cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina. O público que lotou as dependências da pista construída no Cento de Eventos ficou satisfeito com espetáculo.

Vencedores do SuperMotocross em Corbélia

Os vencedores foram Pedro Marodin (Pato Bragado) na categoria SMX Júnior; Lorenzo Bueno (Cascavel), na SMX Mini Motos; Nicolas Lima (Nova Aurora), na SMX 65cc; Jandrey dos Santos (Cafelândia), na SMX Intermediária; Juninho Nahirney (Marilândia do Sul), na SMX 4 e SMX 3; e João “Bidu” Vitor (Almirante Tamandaré), na SMX 2 e SMX Pró;