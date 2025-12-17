Londrina e Paraná - A equipe Honda Racing acelera sábado e domingo com o objetivo de conquistar o 12° título da história na categoria principal do SuperBike Brasil. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, recebe a etapa final do campeonato de motovelocidade e Eric Granado está na liderança da SuperBike Pro. Os companheiros de time Guilherme Brito e João Carneiro também têm possibilidade de vencer a competição. Os três comandam as motocicletas Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP.

Etapa Final em Londrina

Correndo pelo hexa, Granado tem vantagem de quatro pontos (104 a 100) sobre o vice-líder da SuperBike Pro. Cenário que exige atenção total mas, por outro lado, mostra a força do paulista, obrigado a ficar fora das duas primeiras etapas, respectivamente, por coincidência de data com o Mundial da MotoE e lesão. “As expectativas são ótimas para a última etapa. Será nossa terceira vez no ano em Londrina e por isso todos os pilotos estarão bem rápidos. Vamos nos concentrar ao máximo para fazer o melhor do começo ao fim, em busca desse título para a equipe Honda Racing”, afirmou.