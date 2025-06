Sul-Brasileiro de Kart tem inscrições com desconto

GOLD TURISMO

Barlera e Lupatini disputam a 2ª etapacda Gold Turismo em Campo Grande

Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, participam neste sábado (31) da 2ª etapa da Gold Turismo, que será realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no Autódromo Internacional de […]