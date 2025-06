Sul-Brasileiro de Kart tem 17 novos campeões

A 28ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart foi realizada sábado (21), no Circuito Internacional Techspeed, em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre (RS). Depois de uma semana marcada pela chuva e pelo frio, as disputas aconteceram com pista seca e o sol até saiu em alguns momentos da competição.

Além da briga por 17 títulos, a competição também valeu como seletiva para a final da 2ª Regional Cup de Kart Brasil nas categorias OK Júnior e OK FIA, classificando três pilotos em cada uma delas.

Na OK FIA, o multicampeão Olin Galli faturou o título do Sul-Brasileiro, mas – como já tem sua participação no Mundial assegurada – foram classificados Maximo Toviggino (vice-campeão), Rodrigo Gonzalez e Gabriel Fernandes.

Na OK Júnior, Nicolas Guth venceu as três baterias, faturou o título e também a vaga na final da Regional Cup. Também se classificaram Miguel Silva e Pedro Perondi.

Os seis se juntam aos outros pilotos já classificados nas seletivas anteriores. A próxima e última seletiva acontecerá na semana da decisão da Regional Cup, entre os dias 20 e 24 de agosto, no Kartódromo Internacional de Imperatriz, em Imperatriz (MA).

Classificação do 28º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart (Top-5)

Categoria F-4 Sênior

Posição Nº Piloto Potnos

1º) #80 Matheus de Castro 40

2º) #4 Pedro Trevisol 32

3º) #72 Gustavo Justo 32

4º) #69 Bayard Santos 25

5º) #23 Felipe Leite 20

Categoria F-4 Super Sênior

1º) #44 Alberto Rosa 42

2º) #78 Vitor Schunck 32

3º) #123 Fernando Tulio 29

4º) #16 Samuel Frota 28

5º) #7 Vinicius Bargmann 27

Categoria F-4 Grand SS

1º) #90 Carlos Iskovitz 36

2º) #70 Edson Gravina 33

3º) #517 César Santos 31

4º) #5 Saul Leite Júnior 30

5º) #198 Luís Dias 24

Categoria F-4 Júnior

1º) #8 Pedro Perondi 44

2º) #18 Lucas Kuhn 29

3º) #13 Antonio Claro 29

4º) #621 Arthur Machado 27

5º) #21 Lorenzo Bortolotto 20

Categoria F-4 Graduados

1º) #65 Gabriel Fernandes 44

2º) #102 Alan Synthes 36

3º) #21 Yassin Aboobakar 30

4º) #167 Breno Rubin 27

5º) #212 Alain Sisdeli 19

Categoria F-4 Novato

1º) # 5 Arthur Flores 42

2º) #19 Kayser Yamada 20

Categoria Cadete

1º) #2 Higor Becker 37