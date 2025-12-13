Stock Car tem decisão caseira

O duelo caseiro travado pelos pilotos da Eurofarma RC vai determinar quem será o campeão da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series. No primeiro ano da geração de carros SUVs, a Stock verá a decisão do título entre os colegas do time, Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro, neste domingo (14), no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo, na Super Final do campeonato. Felipe Fraga, campeão em 2016, é o líder com 856 pontos, enquanto que Gaetano Di Mauro, vice-líder, com 742, busca seu primeiro título.