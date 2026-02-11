Brasil - Depois de 26 anos, a Stock Car está fora da Rede Globo. A emissora carioca não renovou contrato com a Vicar, promotora da categoria. A Stock Car chegou à Globo por influência do narrador Galvão Bueno e tinha o objetivo de aumentar a audiência do programa Esporte Espetacular, nas manhãs de domingos.
A assessoria de imprensa da Vicar distribuiu nota à imprensa ontem, agradecendo à Rede Globo e enaltecendo a importância da parceria para o esporte ao longo de 26 anos. Agora as provas da Stock Car terão transmissão somente da Band.