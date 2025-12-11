São Paulo - A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será realizada sábado e domingo no Autódromo Ide Interlagos, em São Paulo, e representará um marco histórico com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV. Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro vão lutar pelo título.
Stock Car define 1º campeão da era SUV
CBA divulga datas do kart para 2026
São Paulo - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou ontem as datas da 27ª edição da Copa Brasil de Kart será disputada de 22 de julho a 1º de agosto, em Imperatriz, no Maranhão. Já o 61º Brasileiro de Kart será realizado no Speed Park, em Birigui (SP), que foi sede do evento em […]
Vitória sobre o impossível
São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco, no último final de semana, de uma das histórias mais comoventes da temporada 2025 da Nascar Brasil. Depois de um acidente gravíssimo no kart, que o afastou das pistas por dois meses e o tirou da penúltima etapa do campeonato, Vinícius Canhedo travou uma batalha […]
Diego Collet é campeão em seu primeiro ano na Fórmula Truck
São Paulo - O fim de semana foi perfeito para o gaúcho Diego Collet no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, onde foi disputada a etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula Truck. Ele foi o mais rápido nos treinos da sexta-feira, sábado fez a pole position e domingo (7), […]
Rafael Fleck é bicampeão da Fórmula Truck
São Paulo - Embalado pela vitória de seu irmão na categoria F-Truck, que abriu domingo (7), a programação da etapa de encerramento da temporada de Fórmula Truck, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o gaúcho Douglas Collet ganhou a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), depois de ter largado […]
Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel
São Paulo - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª […]
Drugovich estreia na Fórmula E
São Paulo - Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), […]