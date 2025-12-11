História em jogo na Stock Car! Descubra como a temporada 2025 culmina no Autódromo Ide Interlagos - Foto: Divulgação
São Paulo - A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será realizada sábado e domingo no Autódromo Ide Interlagos, em São Paulo, e representará um marco histórico com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV. Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro vão lutar pelo título.

