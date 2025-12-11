BANDEIRADA

Diego Collet é campeão em seu primeiro ano na Fórmula Truck

São Paulo - O fim de semana foi perfeito para o gaúcho Diego Collet no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, onde foi disputada a etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula Truck. Ele foi o mais rápido nos treinos da sexta-feira, sábado fez a pole position e domingo (7), […]