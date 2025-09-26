Stock Car chega à metade da temporada com mais de quatro mil ultrapassagens

Cascavel e Paraná - A primeira temporada da história da BRB Stock Car Pro Series com carros no estilo SUV — inaugurando uma nova era depois da fase dos Sedans, que vigorou entre 1979 e 2024 — completou sua primeira metade com o desfecho da etapa de Cascavel, a sexta do calendário de 2025, no fim de semana de 6 e 7 de setembro. Essenciais para a consolidação da categoria como uma das mais importantes do esporte a motor mundial, a competitividade, o equilíbrio e a imprevisibilidade seguem intactas nesta nova fase e se refletem em números impressionantes. Um deles está nas mais de quatro mil ultrapassagens registradas em 11 corridas até agora. Enzo Elias (Scuderia Bandeiras) é o líder na estatística.

Entre os destaques da temporada, vindo de vitória na corrida sprint da quarta etapa do campeonato, disputada no Velocitta e de um terceiro na prova principal em Cascavel, em setembro, Enzo está no top-3 do campeonato. Na pista, o brasiliense de 23 anos já fez 224 ultrapassagens, média de 20,36 por corrida. A vantagem para o bicampeão Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro) é de apenas 11 manobras, enquanto o terceiro colocado é Lucas Kohl, da Scuderia Chiarelli.

Contabilizadas no moderno livetiming da categoria, as informações em tempo real são geradas pelo sistema gerido pela AudaceTech, divisão de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e dados do Grupo Veloci e que responde também pelo projeto dos novos carros da BRB Stock Car. O aplicativo, que funciona no link a seguir, considera apenas os ganhos de posição por piloto na pista. O cálculo contempla todas as ultrapassagens realizadas nas 11 corridas disputadas até agora em 2025.

O total exato de ultrapassagens nesta primeira fase do campeonato é de 4.312, o que dá uma média de 392 ganhos de posição ao todo por corrida.