Stock Car chega à metade da temporada com mais de quatro mil ultrapassagens

Cascavel e Paraná - A primeira temporada da história da BRB Stock Car Pro Series com carros no estilo SUV — inaugurando uma nova era depois da fase dos Sedans, que vigorou entre 1979 e 2024 — completou sua primeira metade com o desfecho da etapa de Cascavel, a sexta do calendário de 2025, no fim de semana de 6 e 7 de setembro. Essenciais para a consolidação da categoria como uma das mais importantes do esporte a motor mundial, a competitividade, o equilíbrio e a imprevisibilidade seguem intactas nesta nova fase e se refletem em números impressionantes. Um deles está nas mais de quatro mil ultrapassagens registradas em 11 corridas até agora. Enzo Elias (Scuderia Bandeiras) é o líder na estatística.
Entre os destaques da temporada, vindo de vitória na corrida sprint da quarta etapa do campeonato, disputada no Velocitta e de um terceiro na prova principal em Cascavel, em setembro, Enzo está no top-3 do campeonato. Na pista, o brasiliense de 23 anos já fez 224 ultrapassagens, média de 20,36 por corrida. A vantagem para o bicampeão Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro) é de apenas 11 manobras, enquanto o terceiro colocado é Lucas Kohl, da Scuderia Chiarelli.
Contabilizadas no moderno livetiming da categoria, as informações em tempo real são geradas pelo sistema gerido pela AudaceTech, divisão de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e dados do Grupo Veloci e que responde também pelo projeto dos novos carros da BRB Stock Car. O aplicativo, que funciona no link a seguir, considera apenas os ganhos de posição por piloto na pista. O cálculo contempla todas as ultrapassagens realizadas nas 11 corridas disputadas até agora em 2025.
O total exato de ultrapassagens nesta primeira fase do campeonato é de 4.312, o que dá uma média de 392 ganhos de posição ao todo por corrida.
Líderes do ranking
Os três primeiros colocados na lista dos maiores ultrapassadores até o momento na temporada chegaram aos 200 ganhos de posições. A sequência da lista traz ainda Vicente Orige (Scuderia Bandeiras Sports) em quarto lugar, com 181 ganhos de posição ao todo, enquanto Gianluca Petecof (CAR Racing KTF) fecha o top-5, com 172.
A sexta posição no ranking é de Átila Abreu (Scuderia Bandeiras), com 167 ultrapassagens, somente uma a mais em relação ao tricampeão Ricardo Maurício (Valda Cavaleiro Sports). Felipe Baptista (CAR Racing KTF) aparece em oitavo no ranking, com 158, enquanto Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports) e Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) completam a relação dos dez melhores posicionados na estatística.
Líder do campeonato, Felipe Fraga (Eurofarma RC) aparece em 17º na lista, com 134 posições ganhas após 11 corridas. Maior vencedor da temporada, com três triunfos, além da pole conquistada em Cascavel, o vice-líder Gaetano Di Mauro — companheiro de equipe de Fraga — foi um dos que menos ganhou posições na pista, 86, ocupando assim o 30º lugar na relação dos maiores ultrapassadores.