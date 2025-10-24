A disputa da 9ª etapa da temporada 2025 será duplamente especial para a comunidade da Stock Car Pro Series. Primeiro, em razão do retorno a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que está de regresso ao calendário da competição depois de seis anos.
A “Cidade Morena” será também o cenário da 650ª corrida da História da principal categoria do automobilismo sul-americano, com a disputa neste sábado (25) da prova sprint da etapa a partir de 15h30 (horário local, ou 16h30 pelo horário de Brasília).