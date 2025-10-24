BANDEIRADA

39ª Cascavel de Ouro terá disputas de famílias

Mais do que uma corrida, a Cascavel de Ouro representa a tradição e a herança que o automobilismo carrega em muitas famílias. A 39ª edição da prova, marcada para 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá novamente gerações que compartilham a mesma paixão pela velocidade, muitas vezes dentro do […]