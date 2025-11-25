Impulsionada pelo sucesso global de seus veículos Rally4, a Stellantis Motorsport continua sua expansão na América do Sul com a criação da Stellantis Motorsport Rally Cup South America, um novo troféu aberto a todos os pilotos que competem com um Peugeot 208 Rally4, Opel Corsa Rally4 ou Lancia Ypsilon Rally4 nos campeonatos nacionais e regionais do continente.
BANDEIRADA
Stellantis lança a Rally Cup South America
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Corte inglesa acolhe ação de Felipe Massa
Em uma vitória significativa para a justiça e para a transparência no esporte, o honorável Juiz Robert Jay proferiu nesta quinta-feira (20) uma decisão detalhada rejeitando as tentativas dos réus de extinguir a ação de conspiração movida por Felipe Massa. Segundo Massa, a FOM, Bernie Ecclestone e a FIA teriam deliberadamente atuado em conjunto para […]
BANDEIRADA
Leonardo Cavaletti e Murilo Spironelo representam o Brasil em rali no Uruguai
Os gaúchos Leonardo Cavaletti e o navegador Murilo Spironelo participarão da 30ª edição do Rali del Atlántico, que começou ontem e vai até domingo em Punta del Este, Maldonado, Uruguai. Esta será a primeira participação da dupla em uma competição fora do Brasil, marco importante na trajetória dos campeões nacionais 2024. A prova integra quatro […]
BANDEIRADA
Fórmula Truck divulga calendário com etapas em Cuiabá e Brasília
A Fórmula Truck vive os momentos decisivos com a realização da última etapa do campeonato de 2025 no dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná, e já tem o pré-calendário para a temporada de 2026, que será composto de nove etapas, começando em Interlagos, São Paulo, e terminando em Santa Cruz do Sul, no […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
TCR Leonel Pernía é o grande campeão da temporada 2025 do TCR South America. Dono de campanha irretocável ao longo do ano no campeonato internacional promovido pela Vicar, o argentino da agora campeã por equipes, a Honda YPF Racing, confirmou a conquista do título no fim da noite de sábado (15), no Autódromo Internacional do […]
BANDEIRADA
Álvaro Medeiros conquista 4º lugar no Skusa
Álvaro Medeiros mostrou personalidade, velocidade e capacidade de reação em um dos palcos mais desafiadores do kartismo mundial. De 12 a 16 deste mês, o piloto de Brasília disputou o Skusa Supernationals, realizado no kartódromo Motorspeedway, em Las Vegas (EUA), e encerrou sua participação com a quarta colocação na categoria Micro Swift, que reuniu 45 […]
BANDEIRADA
Pietro Sorbara estreia no Brasileiro de Kart
Ao participar dos dois treinos previstos para a terça-feira, Pietro Sorbara, da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Metais/G18 Tur, fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart. Até sábado ele representará Cascavel na 60ª edição da competição nacional, disputada no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Pietro será o único cascavelense na primeira semana da […]