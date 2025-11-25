BANDEIRADA

Fórmula Truck divulga calendário com etapas em Cuiabá e Brasília

A Fórmula Truck vive os momentos decisivos com a realização da última etapa do campeonato de 2025 no dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná, e já tem o pré-calendário para a temporada de 2026, que será composto de nove etapas, começando em Interlagos, São Paulo, e terminando em Santa Cruz do Sul, no […]