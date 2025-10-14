Brasil e Rio Grande do Sul - A cidade de Severiano de Almeida, norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, vai sediar sábado e domingo a última etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade e quinta prova do ano no Gaúcho. As especiais, sendo oito no total, vão circundar estradas de terra em três municípios: além de Severiano de Almeida, também Três Arroios e Mariano Moro com alguns trechos contornando o lago da Usina Hidrelétrica Itá, no Rio Uruguai.