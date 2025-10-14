Brasil e Rio Grande do Sul - A cidade de Severiano de Almeida, norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, vai sediar sábado e domingo a última etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade e quinta prova do ano no Gaúcho. As especiais, sendo oito no total, vão circundar estradas de terra em três municípios: além de Severiano de Almeida, também Três Arroios e Mariano Moro com alguns trechos contornando o lago da Usina Hidrelétrica Itá, no Rio Uruguai.
BANDEIRADA
Severiano de Almeida encerra o Brasileiro de Rali
Mais NotíciasMais artigos
BANDEIRADA
Oito cascavelenses confirmados na Final da Copa Beto Carrero
Brasil e Rio Grande do Sul - A 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero de Kart será disputada de 23 a 25 deste mês, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. A competição já conta com oito cascavelenses confirmados. Luciano Delgado Conceição, Maurício Zafarri e Marcos Fernandes disputarão a categoria F-4 Sênior; […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Preparação Brasil e Rio Grande do Sul - O Kartódromo Delci Damian estará agitado neste sábado (11). Será o último fim de semana de preparação dos cascavelenses que irão disputar a Final da Copa Beto Carrero, de 23 a 25 deste mês, em Santa Catarina. A Copa Beto Carrero serve para testes em ritmo de […]
BANDEIRADA
Recorde na Copa Beto Carrero de Kart
Brasil e Rio Grande do Sul - A Copa Beto Carrero de Kart, assim como o Campeonato Brasileiro, projeta um novo recorde de participantes em sua etapa decisiva, marcada para os dias 23, 24 e 25 deste mês. Esta será a 5ª e última etapa da temporada e também a última oportunidade para pilotos e […]
BANDEIRADA
Mais uma vitória do campeão Kiko Porto
Brasil e Rio Grande do Sul - Após conquistar o título da IMSA – VP Racing Sportscar Challenge na corrida 1, quinta-feira, o brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing/Equipe: Rafa Racing) voltou à pista do Michelin Raceway Road Atlanta, na Geórgia (EUA), para vencer a corrida 2 da categoria GSX nesta sexta-feira (11). O pernambucano […]
BANDEIRADA
“Crianças Espetaculares” estreia na Globo com kartista paranaense
Brasil e Rio Grande do Sul - Neste domingo (12), Dia das Crianças, o público do Esporte Espetacular terá um motivo especial para se emocionar. A atração da TV Globo estreia a segunda temporada da série “Crianças Espetaculares”, comandada por Fernando Fernandes, com novas histórias marcadas por talento, superação e amor pelo esporte. Na estreia […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Sperafico Brasil e Rio Grande do Sul - A família Sperafico, detentora do recorde mundial de pilotos de um mesmo clã, busca o terceiro troféu Cascavel de Ouro no dia 1º de novembro. Neste ano estarão na pista os primos Natan e Guilherme Sperafico, que vão formar uma das duas na competição. A família Sperafico […]