Cascavel e Paraná - A 39ª Cascavel de Ouro, marcada para 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá sete pilotos que já levantaram o troféu da tradicional prova. De diferentes gerações, eles reforçam o caráter histórico da competição, realizada há quase seis décadas. Em sua segunda edição noturna, a corrida tem mais de 50 carros confirmados e distribuirá R$ 100 mil em premiação aos cinco primeiros colocados.

Os campeões mais recentes, Gustavo Magnabosco e Juninho Berlanda, vencedores da edição de 2024, voltam à pista para defender o título. A dupla catarinense competirá novamente com o VW Gol número 63 da Roger Racing.

Outra dupla vencedora confirmada é Thiago Klein e Odair dos Santos. Eles venceram a Cascavel de Ouro em 2016 e repetiram o feito em 2020, quando formaram trio com o pernambucano Beto Monteiro. Na primeira conquista, competiram com um VW Gol, e na segunda, levaram o título com um GM Onix. Em 2025, Klein e Odair alinham juntos pela Stumpf Preparações, conduzindo o VW Gol número 74, em busca do tricampeonato. Já Beto Monteiro defenderá a Ferrari Motorsport, em parceria com Alê Xavier, a bordo do Ford Ka número 5.