Cascavel e Paraná - A 39ª Cascavel de Ouro, marcada para 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá sete pilotos que já levantaram o troféu da tradicional prova. De diferentes gerações, eles reforçam o caráter histórico da competição, realizada há quase seis décadas. Em sua segunda edição noturna, a corrida tem mais de 50 carros confirmados e distribuirá R$ 100 mil em premiação aos cinco primeiros colocados.
Os campeões mais recentes, Gustavo Magnabosco e Juninho Berlanda, vencedores da edição de 2024, voltam à pista para defender o título. A dupla catarinense competirá novamente com o VW Gol número 63 da Roger Racing.
Outra dupla vencedora confirmada é Thiago Klein e Odair dos Santos. Eles venceram a Cascavel de Ouro em 2016 e repetiram o feito em 2020, quando formaram trio com o pernambucano Beto Monteiro. Na primeira conquista, competiram com um VW Gol, e na segunda, levaram o título com um GM Onix. Em 2025, Klein e Odair alinham juntos pela Stumpf Preparações, conduzindo o VW Gol número 74, em busca do tricampeonato. Já Beto Monteiro defenderá a Ferrari Motorsport, em parceria com Alê Xavier, a bordo do Ford Ka número 5.
Entre os campeões confirmados, também está Natan Sperafico, que conquistou o troféu em 2015 ao lado do primo Ricardo Sperafico, com um Ford Ka. Dez anos depois do título, Natan estará no grid da Cascavel de Ouro com Guilherme Sperafico, pilotando o VW Gol número 27 da equipe Pein Competições.
Pilotos Campeões Retornam à 39ª Cascavel de Ouro
O grid de 2025 também contará com a presença de Marcos da Silva Ramos, que levantou o troféu da Cascavel de Ouro em 1980, quando conquistou a vitória pilotando um GM Chevette. Campeão mais antigo na pista, Ramos competirá pela Cordova Motorsport, com o Peugeot 207 número 207, em parceria com José Cordova.
Transmissão e Programação do Evento
A 39ª Cascavel de Ouro terá transmissão ao vivo na TV, pelo BandSports e pela Paraná Turismo TV, e na internet, em canais e plataformas que serão informados nas redes sociais do evento. A programação inclui ainda a quinta edição da Cascavel de Prata, com os carros da Race Cup, e etapas dos campeonatos da Copa FRUM Gold Classic e da Copa Hyundai HB20. O evento é realizado por Masso Sports, Automóvel Clube de Cascavel e Gold Racing.