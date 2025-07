Sertões 2025: Campeões de 2022, Pudell e Hubner vão de Triton Evo no Rali dos Sertões

Bandeirada

Paranaense de Marcas e Turismo encerra a 1ª fase em Londrina

O Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo encerra a primeira fase em Londrina. A 3ª etapa da temporada será disputada neste sábado (19) e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Estado. A programão também inclui a 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina, com promoção e organização do […]