Quarta etapa

Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo

O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste sábado. Para […]