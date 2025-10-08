Um fim de semana que vinha se mostrando promissor, mas que acabou com abandono de prova. Esse é o resumo da participação do piloto Luiz Sena Júnior (Adesca – Associação Desportiva Caxiense) em parceria com Thiago Boz na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, disputada sábado (4), no Autódromo Internacional de Nelson Luiz Barro, em Guaporé (RS).
BANDEIRADA
Sena Júnior e Foz abandonam em Guaporé
Suzuki é punido e Casagrande é declarado vencedor na Stock Car
O tricampeão Gabriel Casagrande é o novo vencedor da corrida principal que concluiu a 8ª etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series, disputada domingo (5), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista. A reviravolta aconteceu após a vistoria técnica padrão realizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) após cada corrida. […]
Willemann é 5º na T4 Nations Cup de Kart
Mais importante competição do mundo no segmento de motores 4 Tempos, a T4 Nations Cup foi encerrada domingo (5) no Kartódromo Lucas Guerrero, em Valência, na Espanha. E Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras), único brasileiro na competição, foi um dos principais destaques na categoria T4 Júnior, que reuniu 49 pilotos do mundo todo. Competição de […]
Quarta etapa
Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo
O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste sábado. Para […]
Brasil disputa a Copa do Mundo de Motocross
Bernardo Tibúrcio (foto), da equipe Honda Racing, representará a Seleção Brasileira no Motocross das Nações 2025. O evento, considerado a Copa do Mundo da modalidade, será realizado amanhã e domingo, na pista Ironman Raceway, em Crawfordsville, no estado norte-americano de Indiana. Com a motocicleta Honda CRF 250R, o mineiro integra o time nacional ao lado […]
Começam os treinos da 4ª etapado Paranaense no Zilmar Beux
Começam nesta sexta-feira (3) os treinos da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação vai até domingo, abrindo a segunda fase da competição. Também farão parte da programação a 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). […]
Paranaense Light de Kart entra no climade decisão com a 4ª etapa em Londrina
O Campeonato Paranaense Light de Kart entra na fase decisiva neste sábado (4), quando será disputada a 4ª e penúltima etapa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. A final está marcada para o dia 6 de dezembro, também em Londrina. A 4ª etapa terá provas nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Sênior, F-4 Graduados, F-4 Júnior […]