Seco e Ançay são os vencedores do Troféu SpeedMax em Cascavel

Na categoria GT Truck, Ricardo Ançay , de Araucária-PR, venceu completando 18 voltas em 37m38s014. Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), obteve o segundo lugar a 9s382; ao passo que Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), garantiu o terceiro lugar a 23s499 do vencedor.

Cascavel e Paraná - O gaúcho Paulo César Seco na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) e o paranaense Ricardo Ançay na GT Truck (motores eletrônicos) foram os vencedores do Troféu SpoeedMax no encerramento da programação da 4ª etapa da Fórmula Truck , disputada na tarde deste domingo (18), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Próxima Etapa e Patrocínio

A 5ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 15 de junho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.