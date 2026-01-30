São Paulo - O grid da Stock Car Pro Series em 2026 vai tomando forma. A Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi Motors já definiram qual das suas duas duplas irá defender a marca dos três diamantes na temporada que se inicia em 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG): Átila Abreu e Rubens Barrichello pilotarão os Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car da equipe sediada em Votorantim (SP).
BANDEIRADA
Scuderia Bandeiras confirma pilotos
BANDEIRADA
Drugovich disputa a F-E em Miami
São Paulo - A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), que disputa sua primeira temporada completa na categoria. “Vamos correr na […]
NOTAS BANDEIRADA
Race Kart
São Paulo - Homologado pela FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo) e lançado em 2025, o Race Kart Sport parte para sua segunda edição baseado na excelente aceitação que teve entre pilotos e equipes em sua temporada inaugural. As nove etapas previstas desafiarão a regularidade, a estratégia e a evolução dos pilotos prova a […]
BANDEIRADA
Ibiapina segue na Nascar Brasil
São Paulo - O piloto revelação de 2025, Alfredinho Ibiapina estará novamente no grid da Nascar Brasil Series em 2026. Depois de uma temporada de estreia que virou referência na competição, o piloto renovou contrato com a Full Time Racing e segue com o Ford Mustang #8 para dar continuidade a uma ascensão que chamou […]
BANDEIRADA
MBR estreia no endurance
São Paulo - O MBR (Marcas Brasil Racing) encara, neste fim de semana, um capítulo totalmente novo da sua história. Entre amanhã e domingo, o campeonato estreia no formato endurance, com uma prova de duas horas mais uma volta, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O ano começa com recorde de maior número de […]
BANDEIRADA
Fórmula Truck abre temporada com caras novas em Interlagos
São Paulo - A Fórmula Truck abre a temporada 2026 no próximo domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a expectativa de recorde de participantes e de público. Caras novas estarão no grid, com a confirmação de seis estreias na etapa paulista. A maioria dos estreantes disputarão o Troféu SpeedMax. Pela categoria […]
NOTAS BANDEIRADA
Velopark
São Paulo - Exposição de 1.000 carros antigos e customizados, show de drift, manobras radicais e área off-road: uma programação irada vai marcar a inauguração do Autódromo FuelTech Velopark no dia 7 de fevereiro em Nova Santa Rita (RS). Pensado para toda a família, o evento ocorrerá das 17 horas à meia-noite, em clima de […]