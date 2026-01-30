Conheça os pilotos da Mitsubishi na temporada de 2026 da Stock Car Pro Series com Átila Abreu e Rubens Barrichello - Foto: Divulgação
São Paulo - O grid da Stock Car Pro Series em 2026 vai tomando forma. A Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi Motors já definiram qual das suas duas duplas irá defender a marca dos três diamantes na temporada que se inicia em 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG): Átila Abreu e Rubens Barrichello pilotarão os Mitsubishi Eclipse Cross Stock Car da equipe sediada em Votorantim (SP).

