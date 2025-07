Schuinka será único cascavelense a participar do Rali dos Sertões 

Cascavel e Paraná - Cascavel terá um único representante no Rali dos sertões. Ele é Robson Schuinka que será o navegador do piloto português Ricardo Santos, que estarão em um dos carros da equipe HPS Racing na categoria UTV Ultimate. A 33ª edição do Rali dos Sertões terá início domingo em Goiânia (GO). O percurso será de 3.482 quilômetros e passará por Unaí e Januária, em Minas Gerais; Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique na Bahia, Petrolina (PE) e Delmiro Gouveia (AL) e terá a chegada em Marechal Deodoro (AL), no dia 3 de agosto.

Esta será a oitava participação de Robson Schuinka no Rali dos Sertões e sendo considerado um dos melhores navegadores do Brasil, ele está confiante. “Estou confiante em um bom resultado. Tenho bom entrosamento com o Ricardo. Mas rali é rali e os Sertões é um dos maiores desafios que um navegador pode enfrentar na América do Sul”, enfatiza Robson Schuinka.

Roteiro do 33 Rali dos Sertões

• Prólogo/Super Prime: Goiânia (GO)

• 1ª etapa: Goiânia (GO) para Unaí (MG)

• 2ª etapa: Unaí (MG) para Januária (MG)

• 3ª etapa: Januária (MG) para Bom Jesus da Lapa (BA)