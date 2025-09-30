Salas volta ao jogo com vitória na corrida principal da Stock Car

A 7ª etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series foi concluída domingo (28) de corrida principal no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista. O triunfo na prova mais longa da rodada que marcou a abertura da segunda metade do calendário ficou com Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports), que triunfou pela segunda vez no ano e a quinta na carreira. Interiorano de Jundiaí, o piloto liderou o pódio formado também pela dupla da Eurofarma RC: Felipe Fraga conservou a liderança da tabela de pontos ao finalizar em segundo lugar, enquanto Gaetano Di Mauro, vice-líder da temporada, foi o terceiro.

Salas também encerrou o fim de semana com o troféu de maior pontuador da etapa. Sexto colocado na corrida sprint do último sábado, o piloto do Chevrolet Tracker #85 marcou 116 pontos no Velocitta, contra 112 de Felipe Fraga.

Felipe Fraga conservou e ampliou a liderança do campeonato depois do fim de semana em Mogi Guaçu. O mais jovem vencedor e campeão da Stock Car chegou a 577 pontos, contra 551 do companheiro de equipe, Gaetano Di Mauro. Guilherme Salas voltou ao top-3 do campeonato na esteira da forte campanha no Velocitta e tem agora 485 pontos, seguido por Enzo Elias, de volta ao jogo com 443. O quinto lugar agora pertence a Thiago Camilo, que soma 409 tentos, cinco a mais que Felipe Baptista, sexto colocado.