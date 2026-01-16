Brasil - De forma inesperada ele estreou nas pistas, depois passou por várias categorias, onde conquistou títulos e hoje é um dos mais experientes organizadores de eventos automobilísticos. Ele é Roberto Cezar Cirino, que acaba de completar 60 anos de automobilismo.

Roberto Cirino hoje está ao lado de Gilberto Hidalgo na nova fase da Fórmula Truck – Foto: Lu Flores

Cirino explica que tudo começou de forma inesperada, quando dia 15 anos. Foi com um grupo de amigos mecânicos assistir uma corrida em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná. “Fui apenas assistir a corrida com amigos e acabei correndo escondido do meu pai. Pilotei um Simca Chamboard”, frisa Cirino.

Depois Cirino foi para o kart e integrou o grupo que construiu o kartódromo de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. Após várias temporadas kart, com três títulos, subiu para os carros de Turismo e disputou três temporadas seguidas na Divisão 3, onde media forças com pilotos consagrados como Jefferson Ribeiro da Fonseca, Dilso Sperafico e Eloi Sperafico. De 1980 a 1982 disputou o Campeonato Paranaense de Fórmula Ford. Na sequência ingressou na Copa Corsa com equipe própria, tendo como parceiro de equipe o filho Wellington Cirino, que estava subindo do kart. Também competiu na Endurance do Paraná formando dupla com Wellington. “Depois da Copa Corsa e Endurance, parei uns tempos e em 2015 retornei às pistas na Mercedes AMG a convite do Betão Fonseca”, informa Cirino.