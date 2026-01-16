Brasil - De forma inesperada ele estreou nas pistas, depois passou por várias categorias, onde conquistou títulos e hoje é um dos mais experientes organizadores de eventos automobilísticos. Ele é Roberto Cezar Cirino, que acaba de completar 60 anos de automobilismo.
Cirino explica que tudo começou de forma inesperada, quando dia 15 anos. Foi com um grupo de amigos mecânicos assistir uma corrida em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná. “Fui apenas assistir a corrida com amigos e acabei correndo escondido do meu pai. Pilotei um Simca Chamboard”, frisa Cirino.
Depois Cirino foi para o kart e integrou o grupo que construiu o kartódromo de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. Após várias temporadas kart, com três títulos, subiu para os carros de Turismo e disputou três temporadas seguidas na Divisão 3, onde media forças com pilotos consagrados como Jefferson Ribeiro da Fonseca, Dilso Sperafico e Eloi Sperafico. De 1980 a 1982 disputou o Campeonato Paranaense de Fórmula Ford. Na sequência ingressou na Copa Corsa com equipe própria, tendo como parceiro de equipe o filho Wellington Cirino, que estava subindo do kart. Também competiu na Endurance do Paraná formando dupla com Wellington. “Depois da Copa Corsa e Endurance, parei uns tempos e em 2015 retornei às pistas na Mercedes AMG a convite do Betão Fonseca”, informa Cirino.
Dirigente
Paralelo à vida de piloto, Cirino também iniciou nas funções de dirigente, sendo presidente do Kart Clube de Francisco Beltrão por quatro gestões, de 1978 a 1986. Nos últimos 26 anos integra o Conselho Fiscal da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).
De 1995 a 2015 trabalhou a organização da Fórmula Truck, na linha de frente da equipe de Aurélio Batista Feliz. Em 2021 voltou a trabalhar na organização da Fórmula Truck, quando Gilberto Hidalgo assumiu a categoria e está colaborando com o crescimento da nova fase dos brutos. “O automobilismo é a minha vida. Não consigo me ver longa das pistas. Este esporte contagiou toda a família. A minha esposa Cláudia me acompanha nesta trajetória. Os filhos estão no esporte. O Wellington o vitorioso pilotos que todos conhecem é o Heverson andou de kart, participou de diretoria do Kart Clube de Francisco Beltrão e hoje está sempre com o irmão nas pistas. Só tenho alegrias no automobilismo”, enfatiza Roberto Cirino.