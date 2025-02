Regional de Marcas terá treinos nesta sexta à tarde no Zilmar Beux

A promoção e organização são do Automóvel Clube de Cascavel , com supervisão da FPrA ( Federação Paranaense de Automobilismo ). O Regional terá a disputa das categorias Classe 1, Classe 2, 1.6 MBR, 2.0 MBR e Força Livre. Também fará parte da programação a Copa Witz, categoria com carros Toyota do Paraguai.

Cascavel - Com treinos livres, começa na tarde desta sexta-feira (21), no Autódromo Zilmar Beux , a programação da etapa de abertura do Campeonato Regional de Marcas , que será disputada nesta sexta-feira e sábado, tendo como atração a realização de duas provas no sábado à noite.

Cascavel - A falta de treinos na pré-temporada (janeiro) para desenvolver o novo motor do seu Mercedes-Benz custaram caro ao cascavelense Edivan Monteiro na etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (16), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da equipe Cascavel Diesel até que começou bem o fim de […]

Cascavel - O goiano César Braga, de 11 anos, faz sua estreia na categoria Mini Max Rotax neste fim de semana, durante a Copa São Paulo KGV, no tradicional Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). César busca conquistar o direito de ser o representante do Brasil na categoria Mini Max no Campeonato Mundial de Kart […]

Nesta sexta-feira, das 13 às 15h50, serão realizados trinos livres do Regional; das 16 às 16h20, treino classificatório da copa Witz; das 16h30 às 18h20, treino livres do Regional de Marcas; 18h40, largada da primeira bateria da Copa Witz (20 minutos, mais uma volta); das 19h20 às 21h10, treino oficial do Regional de Marcas; e às 21h30, largada da segunda bateria da Copa Witz.

No sábado a programação prevê para das 13 às 14h, treino livre do Regional de Marcas; das 14h30 às 15h, treino classificatório do Regional de Marcas; às 15h20, largada da terceira bateria da Copa Witz; às 16h, largada da primeira bateria do Regional de Marcas (20 minutos, mais uma volta); 16h40, largada da segunda bateria do Regional de Marcas; às 19h, largada da quarta bateria da copa Witz; às 20h, largada da terceira bateria do Regional de Marcas; e às 20h40, largada da quarta bateria do Regional de Marcas. A solenidade de pódio será a partir das 21h20.