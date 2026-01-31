BANDEIRADA

Rafael Fleck começa o ano como o mais rápido da Fórmula Truck em Interlagos

São Paulo - Bicampeão da categoria GT Truck (20024/2025), o gaúcho Rafasel Fleck começa a temporada 2026 mostrando que não está para brincadeira e logo no primeiro dia de atividades da programação da etapa de abertura da temporada já deixa claro que é um dos favoritos ao título deste ano. A etapa de abertura da […]