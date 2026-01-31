São Paulo - Os paranaenses dominaram a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) nesta sexta-feira, primeiro dia de treinos para a etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, que será disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os paranaenses ocuparam as duas primeiras posições. Márcio Rampon, de Curitiba, foi o mais rápido, com 2m14s816, enquanto que Carlos “Duda” Conci, de Cafelândia, fez o segundo melhor tempo, com marca de 2m16s405.
Destaques da Categoria F-Truck
O gaúcho Paulo César Seco se classificou em terceiro, com 2m16s837; o paranaense Douglas Torres, se classificou em quarto, com 2m18s282; e em quinto, Sérgio Collet, pai dos pilotos Douglas e Diego Collet e que disputará toda a temporada deste ano da F-Truck. Em sua melhor volta ontem, ele fez 2m22s222.