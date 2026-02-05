O paulista Daril Amaral levou o troféu de vencedor da categoria F-Truck para Pindamonhangaba - Foto: Tiago Soares/Divulgação
São Paulo - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também disputada com a chuva, as vitórias foram do catarinense Ramiris Fontanella, na categoria GT Truck (motores eletrônico) e do paulista Daril Amaral na categoria F-Truck (motores com bomba injetora).

Com um Scania, Ramiris Fontanella conquistou a vitória na categoria GT Truck, completando as 11 voltas em 32m58s398. Na segunda colocação se classificou o paranaense  Alysson Nurnberg, enquanto que Everton Fontanella, irmão de Ramíris, recebeu a bandeirada na terceira colocação.

Já na categoria F-Truck, vitória de Daril Amaral, também com um Scania, completando as 11 voltas em 33m02s753. O gaúcho Paulo Giacomelli, estreante na categoria, conquistou o segundo lugar, ao passo que o paranaense Joacir Cordova foi o terceiro colocado.

Próxima etapa

A 2ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria GT Truck no Troféu SpeedMax

Pos.    Piloto Cidade/Estado        Caminhão     Tempo

1º)      Ramiris Fontanella   Lauro Muller-SC       Scania 11 voltas em 32m58s398

2º)      Alysson Nurnberg    Foz do Iguaçu-PR     Iveco   a 0s873

3º)      Everton Fontanella  Criciúma-SC   Scania a 2s719

4º)      Diego Collet   Casca-RS        Scania a 5s731

5º)      Sandro Pinheiro       Itapema-SC    Mercedes-Benz         a 11s882

6º)      Adriano Rocha          Araucária-PR Scania a 40s024

7º)      Wagner Gomes          Curitiba-PR    Scania a 49s205

8º)      Léo Barramacher     Balneário Camboriú Mercedes-Benz         a 57s054

9º)      Rafael Portaluppi     Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 1m23s111

10º)    Sandro Celeghin       Balneário Camboriú-SC       Scania a 1m24s725

Não completou 75% da prova

11º)    Ricardo Ançay          Araucária-PR Mercedes-Benz         a 2 voltas

Resultado da categoria F-Truck no Troféu SpeedMax

1º)      Daril Amaral  Pindamonhangaba-SP         Scania 11 voltas em 33m02s753

2º)      Paulo Giacomelli       Farroupilha-RS         Mercedes-Benz         a 18s054

3º)      Joacir Cordova          Curitiba-PR    Volvo              a 21s024

4º)      Carlito Brito  Curitiba-PR    Scania a 22s766

5º)      Gabriel Saccomanno            São Paulo-SP a 36s291

6º)      Cristiano Branco      Ponta Grossa-PR      Scania a 39s294

7º)      Peterson Agrodoviski          Mandirituba-PR        Scania a 52807

8º)      Gustavo Bellaver      Farroupilha-RS         Scania a 1m05s347

9º)      Natanael Limestone Colombo-PR  Scania a 1m06s365

10º)    Gabi Rampon            Curitiba-PR    Scania a 1m41s614

11º)    Jaysson Oliveira        Curitiba-PR    Scania a 1m50s395

12º)    Leandro Silva            Curitiba-PR    Ford Cargo    a 2 voltas

Não completaram 75% da prova

13º)    Carlos “Duda” Conci Cafelândia-PR           Ford Cargo    a 6 voltas

14º)    Sérgio Collet  Casca-RS        Scania a 10 voltas

