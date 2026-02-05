São Paulo - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também disputada com a chuva, as vitórias foram do catarinense Ramiris Fontanella, na categoria GT Truck (motores eletrônico) e do paulista Daril Amaral na categoria F-Truck (motores com bomba injetora).
Com um Scania, Ramiris Fontanella conquistou a vitória na categoria GT Truck, completando as 11 voltas em 32m58s398. Na segunda colocação se classificou o paranaense Alysson Nurnberg, enquanto que Everton Fontanella, irmão de Ramíris, recebeu a bandeirada na terceira colocação.
Já na categoria F-Truck, vitória de Daril Amaral, também com um Scania, completando as 11 voltas em 33m02s753. O gaúcho Paulo Giacomelli, estreante na categoria, conquistou o segundo lugar, ao passo que o paranaense Joacir Cordova foi o terceiro colocado.
Próxima etapa
A 2ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultados da categoria GT Truck no Troféu SpeedMax
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC Scania 11 voltas em 32m58s398
2º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Iveco a 0s873
3º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 2s719
4º) Diego Collet Casca-RS Scania a 5s731
5º) Sandro Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz a 11s882
6º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 40s024
7º) Wagner Gomes Curitiba-PR Scania a 49s205
8º) Léo Barramacher Balneário Camboriú Mercedes-Benz a 57s054
9º) Rafael Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 1m23s111
10º) Sandro Celeghin Balneário Camboriú-SC Scania a 1m24s725
Não completou 75% da prova
11º) Ricardo Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 2 voltas
Resultado da categoria F-Truck no Troféu SpeedMax
1º) Daril Amaral Pindamonhangaba-SP Scania 11 voltas em 33m02s753
2º) Paulo Giacomelli Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 18s054
3º) Joacir Cordova Curitiba-PR Volvo a 21s024
4º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania a 22s766
5º) Gabriel Saccomanno São Paulo-SP a 36s291
6º) Cristiano Branco Ponta Grossa-PR Scania a 39s294
7º) Peterson Agrodoviski Mandirituba-PR Scania a 52807
8º) Gustavo Bellaver Farroupilha-RS Scania a 1m05s347
9º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania a 1m06s365
10º) Gabi Rampon Curitiba-PR Scania a 1m41s614
11º) Jaysson Oliveira Curitiba-PR Scania a 1m50s395
12º) Leandro Silva Curitiba-PR Ford Cargo a 2 voltas
Não completaram 75% da prova
13º) Carlos “Duda” Conci Cafelândia-PR Ford Cargo a 6 voltas
14º) Sérgio Collet Casca-RS Scania a 10 voltas