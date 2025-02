Rali Transparaná terá 300 veículos

Durante o trajeto, as cidades-sede receberão cestas básicas, kits de higiene feminino e serão realizadas ações de plantio de mudas nativas. As ações sociais fazem parte do legado do Transparaná . Todos os anos, os competidores são motivados a participar. Mais do que uma competição, o Rali Transparaná é um momento de solidariedade.

Nesta edição, todos os participantes do Rally 4×4, Trilha 4×4 , Adventure e Motos farão o mesmo percurso, respeitando as particularidades de cada categoria . As cidades-sede, que receberão chegada e largada da competição, são: Guaíra, Campo Mourão, Guarapuava, Telêmaco Borba, Siqueira Campos, Curitiba e Guaratuba.

Brasil - O 31° Rali de Regularidade Transparaná movimenta o estado a partir deste sábado (1°). Até o dia 8 de março, mais de 300 veículos cruzarão o estado em trilhas e estradas de terra. Serão pelo menos 120 cidades no roteiro. Saindo de Guaíra , na divisa com o Paraguai , e chegando em Guaratuba , no litoral, este é o maior rali de regularidade do mundo.

As atividades iniciam no sábado, no Parque das Marinas, em Guaíra. A secretaria da prova abre das 13 às 18h. A partir das14h, haverá treino com os iniciantes. A partir das 19h, acontece o briefing com todas as categorias e segue a confraternização.

No domingo (2), os pilotos aceleram a partir das 7h, saindo da Marina em direção à Praça Munhoz da Rocha, em Campo Mourão. A premiação está prevista para 19 horas, em Campo Mourão. A chegada das motos deve ocorrer a partir das 13h e dos carros, a partir as 15h30.

O Transparaná é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025.0.