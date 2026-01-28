Paraná - Uma das mais tradicionais competições automobilísticas do Paraná, o Rali das Praias será disputado nos dias 21 e 22 de fevereiro, em Guaratuba, litoral paranaense. Disputado nos mesmos moldes do ano passado, a prova abrirá os campeonatos paranaenses de Rali de Velocidade e o Paranaense de Rali de Regularidade. A promoção e organização serão do Rallye Pista Motor Clube, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) e faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, integrando a programação do Verão Maior Paraná. Conta com apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba e da Total Storage Brasil. Mais informações e inscrições em www.RallyPR.com.br.