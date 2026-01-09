A segunda parte da etapa maratona do Rali Dakar 2026 se mostrou crucial e trouxe mais mudanças na classificação geral da categoria motos. Os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC enfrentaram ontem uma exigente especial cronometrada de 371 quilômetros na Arábia Saudita. O desafio valeu como quinto estágio da competição e Ricky Brabec (foto) segue firme na vice-liderança geral das motos, com Tosha Schareina agora em quarto. Nesta sexta-feira (9) traz a mais longa etapa do Rali Dakar 2026, rumo a Riad, capital saudita.