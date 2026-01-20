A equipe Monster Energy Honda HRC fechou o Rali Dakar no pódio das motos, em Yanbu, Arábia Saudita. Após duas semanas de desafios, a prova teve a chegada mais apertada da história, sábado (17), com Ricky Brabec na segunda colocação, a apenas dois segundos da vitória. Tosha Schareina também foi ao pódio, em terceiro lugar. Skyler Howes concluiu a jornada em quarto e Adrien Van Beveren, em sexto – todos acelerando as motocicletas Honda CRF 450 Rally.

A caminho da última etapa da edição 2026, Brabec contava com uma vantagem de 3m20 sobre seu principal rival, o argentino Luciano Benavides, após dominar o estágio do dia anterior. Com apenas 105 quilômetros cronometrados restando, Brabec sabia que abrir a especial o faria acelerar sem rastros e referências para seguir, o que tornaria crucial uma navegação precisa em sua busca pelo terceiro título do Dakar.

A etapa decisiva apresentava dois trechos cronometrados separados por um deslocamento. Inicialmente os competidores percorreram caminhos por entre um vale montanhoso para então encontrar um percurso mais rápido ao longo da costa do Mar Vermelho, rumo à linha de chegada ao acampamento de Yanbu. Brabec manteve um ritmo forte, mas um problema de navegação a apenas sete quilômetros da chegada lhe custou tempo valioso, impedindo-o de conquistar o cobiçado Troféu Bedouin.

Dramática

Foi uma conclusão dramática para 49 horas e 41 segundos de competição ao longo de 4.737 km pela Arábia Saudita. Embora tenha ganhado duas etapas e ampliado seu total de estágios vencidos para 13, Brabec ficou com um amargo segundo lugar.

Tosha Schareina terminou a etapa em terceiro, coroando duas semanas de altos e baixos. O vice-campeão do ano passado iniciou a edição 2026 como um dos favoritos, mas uma penalização por um procedimento incorreto de largada na primeira etapa maratona o obrigou a alterar sua estratégia. Com três vitórias de etapa e uma recuperação consistente na segunda semana, o espanhol juntou-se a Brabec no pódio final em Yanbu, na terceira posição.

Depois de um exigente Dakar, os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC terão agora um intervalo merecido para voltarem a acelerar daqui a dois meses com o Rally-Raid Portugal, de 17 a 22 de março.