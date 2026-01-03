Rali Dakar começa na Arábia Saudita

Após passar pelas verificações técnicas, a equipe Monster Energy Honda HRC está em contagem regressiva para a largada do Rali Dakar. O cronômetro da prova mais exigente do Mundial de Rally Raid 2026 começa a rodar neste sábado (3), no prólogo em Yanbu, Arábia Saudita.

A equipe chegou ao país na semana passada para se adaptar ao fuso horário e condições locais, além de realizar os últimos testes nas motocicletas Honda CRF450 Rally. Os pilotos Ricky Brabec, Skyler Howes, Adrien Van Beveren e Tosha Schareina fizeram os ajustes finais nos equipamentos, de olho nas primeiras etapas.