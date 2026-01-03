Rali Dakar começa na Arábia Saudita

Após passar pelas verificações técnicas, a equipe Monster Energy Honda HRC está em contagem regressiva para a largada do Rali Dakar. O cronômetro da prova mais exigente do Mundial de Rally Raid 2026 começa a rodar neste sábado (3), no prólogo em Yanbu, Arábia Saudita.
A equipe chegou ao país na semana passada para se adaptar ao fuso horário e condições locais, além de realizar os últimos testes nas motocicletas Honda CRF450 Rally. Os pilotos Ricky Brabec, Skyler Howes, Adrien Van Beveren e Tosha Schareina fizeram os ajustes finais nos equipamentos, de olho nas primeiras etapas.
Com quase oito mil quilômetros de desafios ao longo das próximas duas semanas, cerca de cinco mil deles de trechos cronometrados, a 48ª edição do Rali Dakar está prestes a começar em Yanbu. A prova terá início com um deslocamento de 41 km, que antecede o prólogo de 22 km. Apesar da curta distância, o sábado promete ser intenso e exige um bom desempenho dos pilotos. Isso porque o prólogo ajuda a determinar a ordem de largada da primeira etapa, podendo influenciar diretamente a dinâmica inicial da corrida.