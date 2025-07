Rafael Suzuki volta à Europa

BANDEIRADA

Fórmula Truck confirma a etapa de Santa Cruz do Sul

A etapa da Fórmula Truck em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, marcada para o dia 14 de setembro, está confirmada. Em reunião do presidente da Fórmula Truck Gilberto Hidalgo e do CEO da categoria Roberto Cirino, com o prefeito Sérgio Moraes, ficou decidida a manutenção da prova para o dia 14 […]