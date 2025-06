Rafael Fleck vence a Fórmula Truck em Campo Grande e põe fogo no campeonato

Brasil - Depois de largar em oitavo em função por não ter feito no sábado a sua volta no Top Qualifying por problemas mecânicos, o gaúcho Rafael Fleck venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na 5ª etapa da Fórmula Truck. A prova foi disputada domingo (15), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, valendo pelo Campeonato Interestadual e pela Copa Mercosul.

Rafael Fleck completou 23 voltas em 46m45s449, recebendo a bandeirada 12s369 à frente do catarinense Everton Fontanella, seu companheiro de equipe na Fontanella Racing, que tinha largado na pole position e liderado os primeiros oito minutos da competição. Foi uma dobradinha da equipe e da Scania.

Em terceiro se classificou o paranaense João Batista M. dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, com um caminhão DAF. Ele chegou à frente do também paranaense Edivan Monteiro, que com um Mercedes-Benz, obteve a quarta colocação. Ele foi um dos destaques da corrida, uma vez que tinha largado em 13º e pela primeira vez na atual temporada concluir uma prova e foi ao pódio. O gaúcho Douglas Collet, com um Scania, é o quinto colocado, ao passo que o também gaúcho Robson Portaluppi, com Ford Cargo, fechou o grupos dos competidores que foram ao pódio.

O catarinense Túlio Bendo (Mercedes-Benz) se classificou na sétima colocação, com o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio (Scania) em oitavo; o paulista Alex de Andrade Vieria (Mercedes-Benz) em nono; e o paranaense Adriano Rocha (Scania), em 10º.

Na classificação extraoficial do campeonato, com o sétimo lugar em Campo Grande, Túlio Bendo se mantém na liderança do Campeonato Interestadual, com 450 pontos. A vitória leva Rafael Fleck de quarto para a vice-liderança, com 430 pontos, ficando a 20 pontos do líder, enquanto que Alex de Andrade Vieira cai de segundo para terceiro, agora somando 410 pontos. Na Copa Mercosul, Fleck passa a ser o novo líder, com 230 pontos, enquanto que Everton Fontanella é o segundo colocado, com 210; e Túlio Bento, o terceiro, com 205 pontos.

A 6ª etapa da temporada está marcada para o dia 26 de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tendo como novidade a realização de provas noturnas.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria GT Truck em Campo Grande

Pos. Piloto Cidade/Estado Tempo

1º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 23 voltas em 46m45s449

2º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 13s369

3º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF a 16s860

4º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz a 37s860

5º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 38s563

6º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Ford Cargo a 51s851

7º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 1m01s218

8º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 1m12s341