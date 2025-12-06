Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel

Cascavel e Paraná - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª e última etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux.
Em segundo lugar ficou o também gaúcho Douglas Collet, com 1m21s127 — a diferença para Fleck foi de apenas 45 milésimos. Em terceiro, o catarinense Rogério “Taio” Agostini, campeão de 2022, voltou a andar bem e marcou 1m21s692. O quarto melhor tempo foi de Túlio Bendo (RS), com 1m21s915, seguido por Joãozinho Santa Helena (PR), com 1m22s086, e Ricardo Ançay (PR), com 1m22s494.
O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, enfrentou problemas de turbina no primeiro treino e encerrou a sexta-feira em 11º, com 1m23s224.
Somente Rafael Fleck (730 pontos), Túlio Bendo (680) e o paulista Alex de Andrade Vieira (640) seguem na disputa pelo título da categoria GT Truck neste domingo.
Líder, Diego Collet domina treinos da categoria F-Truck
Os gaúchos seguem fortes na final da Fórmula Truck, em Cascavel. Diego Collet foi o mais rápido da sexta-feira na categoria F-Truck (motores com bomba injetora). Após os dois treinos oficiais, ele marcou 1m23s353, tempo 0s996 melhor que o do paranaense Márcio Rampon (1m24s349). Em terceiro ficou o paraguaio Giovane Tavares, com 1m25s304; em quarto, o gaúcho Tiago Bellaver, com 1m25s592. O paranaense Carlos “Duda” Conci foi o quinto, com 1m25s783, e o gaúcho Paulo César Seco completou o grupo dos seis primeiros com 1m26s590.
O título da F-Truck será decidido entre o líder Diego Collet, com 885 pontos; Márcio Rampon, com 810; e Duda Conci, com 795.
SpeedMax renova parceria com a Fórmula Truck por duas temporadas
Em time que está ganhando não se mexe. É assim que pensam a direção da SpeedMax e da GT Truck Eventos, promotora da Fórmula Truck. Juliano Silva, diretor Comercial da SpeedMax, e Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, anunciaram a renovação do contrato de patrocínio por mais duas temporadas. Assim, os caminhões da Fórmula Truck seguirão utilizando pneus e rodas de alumínio da SpeedMax em 2026 e 2027.
Juliano Silva destaca que a renovação é estratégica para o aperfeiçoamento contínuo dos produtos. “Por mais duas temporadas, os mesmos pneus e rodas que equipam caminhões nas estradas do Brasil estarão nas pistas. A Fórmula Truck é um excelente laboratório e estamos muito satisfeitos com a continuidade”, afirmou.
Já Hidalgo ressalta que a parceria garante segurança e performance a pilotos e equipes. “São produtos de qualidade reconhecida, que fortalecem ainda mais a categoria. Essa continuidade será essencial para o crescimento da Fórmula Truck nas próximas temporadas”, disse.