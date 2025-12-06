Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel

Cascavel e Paraná - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª e última etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux.

Em segundo lugar ficou o também gaúcho Douglas Collet, com 1m21s127 — a diferença para Fleck foi de apenas 45 milésimos. Em terceiro, o catarinense Rogério “Taio” Agostini, campeão de 2022, voltou a andar bem e marcou 1m21s692. O quarto melhor tempo foi de Túlio Bendo (RS), com 1m21s915, seguido por Joãozinho Santa Helena (PR), com 1m22s086, e Ricardo Ançay (PR), com 1m22s494.

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, enfrentou problemas de turbina no primeiro treino e encerrou a sexta-feira em 11º, com 1m23s224.

Somente Rafael Fleck (730 pontos), Túlio Bendo (680) e o paulista Alex de Andrade Vieira (640) seguem na disputa pelo título da categoria GT Truck neste domingo.

Líder, Diego Collet domina treinos da categoria F-Truck

Os gaúchos seguem fortes na final da Fórmula Truck, em Cascavel. Diego Collet foi o mais rápido da sexta-feira na categoria F-Truck (motores com bomba injetora). Após os dois treinos oficiais, ele marcou 1m23s353, tempo 0s996 melhor que o do paranaense Márcio Rampon (1m24s349). Em terceiro ficou o paraguaio Giovane Tavares, com 1m25s304; em quarto, o gaúcho Tiago Bellaver, com 1m25s592. O paranaense Carlos “Duda” Conci foi o quinto, com 1m25s783, e o gaúcho Paulo César Seco completou o grupo dos seis primeiros com 1m26s590.