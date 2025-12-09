Cascavel e Paraná - Embalado pela vitória de seu irmão na categoria F-Truck, que abriu domingo (7), a programação da etapa de encerramento da temporada de Fórmula Truck, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o gaúcho Douglas Collet ganhou a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), depois de ter largado em quarto. Douglas também fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m22s063.
Em segundo lugar se classificou o também gaúcho Rafael Fleck, que havia largado na pole position. Com a segunda colocação, Fleck conquistou o título da temporada, tornando-se bicampeão da categoria GT Truck. Ele foi campeão no ano passado, também em Cascavel.
O catarinense Everton Fontanella, companheiro de equipe de Fleck, se classificou em terceiro, à frente de Robson Portaluppi (RS), Túlio Bendo (SC), Rogério Agostini (SC), João Batista M. dos Santos Filho (PR), Gustavo Mânica (PR), Douglas Torres (PR) e Álvaro Bendo (SC), que pela ordem, ocuparam as 10 primeiras colocações da prova.
Iguala-se ao pai
Com a conquista deste domingo em Cascavel, Rafael Fleck passa a integrar o clube dos bicampeões da Fórmula Truck. Ele se iguala ao pai Jorge Fleck, que também é bicampeão da Fórmula Truck, tendo sido campeão das temporadas de 1999 e 2000.
Rafael comentou que a prova se transcorreu do jeito que tinha planejado. Largou bem e liderou até a quinta volta, quando perdeu a primeira colocação para Douglas Collet. “Quando o Douglas me passou, centrei o meu pensamento no título e passei a pilotar para terminar a corrida. “Estava focado em ser campeão. Estou muito feliz em chegar ao mesmo número de títulos de meu pai. Este título é fruto do trabalho que desenvolvemos ao longo da temporada, é de toda a equipe, que trabalhou com afinco e unida”, destaca Rafael Fleck, que tem como companheiros de equipe os irmãos catarinenses Ramires e Everton Fontanella.
O campeonato
Rafael Fleck se sagrou campeão da temporada na categoria GT Truck ao somar 845 pontos. O título de vice-campeão ficou com o catarinense Túlio Bendo, com 770 pontos, ao passo que o terceiro colocado é o gaúcho Douglas Collet.
Rafael Fleck também é o campeão do Campeonato Mercosul, competição que compreende a soma dos pontos obtidos nas etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a etapa final, em Cascavel. Fleck levou o título, com 405 pontos, Túlio Bento também é o vice-campeão, com 345; ao passo que o catarinense Everton Fontanella conquistou o terceiro lugar, com 330 pontos. Everton é companheiro de Rafael Fleck na equipe Fontanella.
Próxima temporada
A Fórmula Truck abre a temporada de 2026 no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultado da categoria GT Truck em Cascavel
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Douglas Collet Casca-RS Scania 28 voltas
2º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 28 voltas
3º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 28 voltas
4º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz 28 voltas
5º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 28 voltas
6º) Rogério Agostini São Miguel do Oeste-SC Mercedes-Benz 28 voltas
7º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 28 voltas
8º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Volvo 28 voltas
9º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco 28 voltas
10º) Álvaro Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 28 voltas
11º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania 28 voltas
12º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo a 1 volta
13º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 1 volta
14º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz a 3 voltas
15º) Geraldo Alves de Lima Santos-SP Volkswagen a 3 voltas
16º) Victor Ficagna Toledo-PR Volvo a 3 voltas
17º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 5 voltas
Não completaram 75 da prova
18º) Clayton Lopes Santa Cruz do Sul-RS Mercedes-Benz a 7 voltas
19º) Wagner Gomes Curitiba-PR Scania a 9 voltas
20º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 13 voltas
21º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz a 14 voltas
22º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC a 16 voltas
23º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 16 voltas
24º) Leonardo Barramacher Balneário Camboriú-SC Volvo a 18 voltas
25º) Lisarb Bonato Canoas-RS Volvo a 22 voltas
26º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania a 23 volta
27º) Fabrício Rossato Campo Largo-PR DAF a 26 voltas
28º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 28 voltas