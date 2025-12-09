Rafael Fleck e seu pai Jorge estão iguais: os dois são bicampeões da Fórmula Truck - Foto: Tiago Guedes/Divulgação
Rafael Fleck e seu pai Jorge estão iguais: os dois são bicampeões da Fórmula Truck - Foto: Tiago Guedes/Divulgação

Cascavel e Paraná - Embalado pela vitória de seu irmão na categoria F-Truck, que abriu domingo (7), a programação da etapa de encerramento da temporada de Fórmula Truck, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o gaúcho Douglas Collet ganhou a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), depois de ter largado em quarto. Douglas também fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m22s063.

Douglas Collet comemora entre Rafael Fleck e Everton Fontanella a sua vitória em Cascavel – Foto: Tiago Guedes/Divulgação

Em segundo lugar se classificou o também gaúcho Rafael Fleck, que havia largado na pole position. Com a segunda colocação, Fleck conquistou o título da temporada, tornando-se bicampeão da categoria GT Truck. Ele foi campeão no ano passado, também em Cascavel.

O catarinense Everton Fontanella, companheiro de equipe de Fleck, se classificou em terceiro, à frente de Robson Portaluppi (RS), Túlio Bendo (SC), Rogério Agostini (SC), João Batista M. dos Santos Filho (PR), Gustavo Mânica (PR), Douglas Torres (PR) e Álvaro Bendo (SC), que pela ordem, ocuparam as 10 primeiras colocações da prova.

Iguala-se ao pai

Com a conquista deste domingo em Cascavel, Rafael Fleck passa a integrar o clube dos bicampeões da Fórmula Truck. Ele se iguala ao pai Jorge Fleck, que também é bicampeão da Fórmula Truck, tendo sido campeão das temporadas de 1999 e 2000.

Rafael comentou que a prova se transcorreu do jeito que tinha planejado. Largou bem e liderou até a quinta volta, quando perdeu a primeira colocação para Douglas Collet. “Quando o Douglas me passou, centrei o meu pensamento no título e passei a pilotar para terminar a corrida. “Estava focado em ser campeão. Estou muito feliz em chegar ao mesmo número de títulos de meu pai. Este título é fruto do trabalho que desenvolvemos ao longo da temporada, é de toda a equipe, que trabalhou com afinco e unida”, destaca Rafael Fleck, que tem como companheiros de equipe os irmãos catarinenses Ramires e Everton Fontanella.

O campeonato

Rafael Fleck se sagrou campeão da temporada na categoria GT Truck ao somar 845 pontos. O título de vice-campeão ficou com o catarinense Túlio Bendo, com 770 pontos, ao passo que o terceiro colocado é o gaúcho Douglas Collet.

Rafael Fleck também é o campeão do Campeonato Mercosul, competição que compreende a soma dos pontos obtidos nas etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a etapa final, em Cascavel. Fleck levou o título, com 405 pontos, Túlio Bento também é o vice-campeão, com 345; ao passo que o catarinense Everton Fontanella conquistou o terceiro lugar, com 330 pontos. Everton é companheiro de Rafael Fleck na equipe Fontanella.

Próxima temporada

A Fórmula Truck abre a temporada de 2026 no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Cascavel

Pos.    Piloto            Cidade/Estado Caminhão          Tempo

1º)      Douglas Collet         Casca-RS       Scania            28 voltas

2º)      Rafael Fleck  Porto Alegre-RS      Scania            28 voltas

3º)      Everton Fontanella            Criciúma-SC Scania            28 voltas

4º)      Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS           Mercedes-Benz        28 voltas

5º)      Túlio Bendo             Ermo-SC        Mercedes-Benz        28 voltas

6º)      Rogério Agostini     São Miguel do Oeste-SC     Mercedes-Benz        28 voltas

7º)      João Batista M. dos Santos Filho  Colombo-PR DAF    28 voltas

8º)      Gustavo Mânica       Curitiba-PR  Volvo             28 voltas

9º)      Douglas Torres        Curitiba-PR  Iveco  28 voltas

10º)    Álvaro Bendo           Ermo-SC        Mercedes-Benz        28 voltas

11º)    Alysson Nurnberg  Foz do Iguaçu-PR    Scania            28 voltas

12º)    João Helder Mottin Curitiba-PR  Volvo             a 1 volta

13º)    Márcio Rampon      Curitiba-PR  Scania            a 1 volta

14º)    Sandro Abelardo Pinheiro            Itapema-SC   Mercedes-Benz        a 3 voltas

15º)    Geraldo Alves de Lima       Santos-SP      Volkswagen              a 3 voltas

16º)    Victor Ficagna         Toledo-PR    Volvo             a 3 voltas

17º)    Robson Luiz Trevizol        Xanxerê-SC   Volkswagen              a 5 voltas

Não completaram 75 da prova

18º)    Clayton Lopes          Santa Cruz do Sul-RS         Mercedes-Benz        a 7 voltas

19º)    Wagner Gomes        Curitiba-PR  Scania            a 9 voltas

20º)    Jorge Maurício Ribeiro      Pelotas-RS    Scania            a 13 voltas

21º)    Edivan Monteiro     Cascavel-PR Mercedes-Benz        a 14 voltas

22º)    Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC      a 16 voltas

23º)    Ricardo Alcides Ançay      Araucária-PR           Mercedes-Benz        a 16 voltas

24º)    Leonardo Barramacher     Balneário Camboriú-SC     Volvo             a 18 voltas

25º)    Lisarb Bonato          Canoas-RS    Volvo             a 22 voltas

26º)    Nilton Sérgio Jacobsen Filho        Paraguai        Scania            a 23 volta

27º)    Fabrício Rossato     Campo Largo-PR     DAF    a 26 voltas

28º)    Adriano Rocha        Araucária-PR           Scania            a 28 voltas

