Rafael Fleck domina os treinos em Cascavel

Com 1m19s489, o gaúcho Rafael Fleck foi o mais rápido da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira, primeiro dia da programação da 4ª etapa da Fórmula Truck, que será disputada neste domingo (18), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Vencedor da etapa anterior, disputada e, Guaporé, Fleck está na vice-liderança do campeonato, com 280 pontos, ao passo que o catarinense Túlio Bendo é o líder, com 350.

Bendo está disposto a manter a liderança e nos treinos desta sexta-feira foi o segundo colocado, com 1m20s717. O gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, ficou com a terceira colocação, com 1m20s831, se classificando à frene de Ramiris Fontanella (SC), com 1m21s270; João Batista M. dos Santos Filho (PR), 1m21s370; Everton Fontanella (SC), 1m21s432; Rogério Agostini (SC), 1m21s548; Pedro Muffato (PR), 1m21s616; Robson Portaluppi (RS), 1m22s062; e Douglas Torres (PR), que pela ordem, fecharam o grupo dos 10 mais rápidos da sexta-feira, em Cascavel.

O cascavelense Pedro Muffato que se despede das pistas na prova deste domingo, foi o sexto mais rápido e espera melhoras até o treino classificatório, quando espera largar nas duas primeiras filas do grid de largada.

Programação

A programação deste sábado prevê para das 8h30 às 8h50, 3º treino da Fórmula Fusca; das 8h55 às 9h25, 3º treino oficial da F-Truck; das 9h30 às 10 horas, 3º treino oficial da GT Truck; das 10h10 às 10h30, 4º treino da Fórmula Fusca; das 10h40 às 11h10, 4º treino oficial da F-Truck; das 11h20 às 11h50, 4º treino oficial da GT Truck; das 14h30 às 14h50, treino classificatório da F-Truck; das 15 às 16h10, Top Qualifying da F-Truck (oito primeiros do treino classificatório); das 15h20 às 15h40, treino classificatório da GT Truck; das 15h50 às 16 horas, Top Qualifying da GT Truck (oito mais rápidos do treino classificatório); e das 16h10 às 16h30, treino classificatório da Fórmula Fusca.