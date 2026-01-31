São Paulo - Bicampeão da categoria GT Truck (20024/2025), o gaúcho Rafasel Fleck começa a temporada 2026 mostrando que não está para brincadeira e logo no primeiro dia de atividades da programação da etapa de abertura da temporada já deixa claro que é um dos favoritos ao título deste ano. A etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck será disputada neste domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Depois de dois treinos livres nesta sexta-feira, Rafasel Fleck foi o mais rápido, com o tempo de 2m10s011. Os gaúchos dominaram a sexta-feira. Robson Portaluppi, com 2m11s489, se classificou em segundo, ao passo que Douglas Collet obteve o terceiro melhor tempo do dia, com 2m11s726. Na quarta colocação, aparece o paulista Djalma Fogaça. O lenda está confirmada para toda a temporada e irá correr pela equipe Bendo. Fogaça fez o tempo de 2m11s824.ficando à frente de paulista André Magno, com 2m12s402; e o gaúcho Diego Collet, com 2m12s538. Depois de ser campeão da categoria F-Truck no ano passado, Diego estreia na GT Truck nesta temporada.

Programação

Os pilotos voltam à pista de Interlagos neste sábado, para mais treinos livres e treinos classificatórios.