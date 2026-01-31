São Paulo - Bicampeão da categoria GT Truck (20024/2025), o gaúcho Rafasel Fleck começa a temporada 2026 mostrando que não está para brincadeira e logo no primeiro dia de atividades da programação da etapa de abertura da temporada já deixa claro que é um dos favoritos ao título deste ano. A etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck será disputada neste domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Depois de dois treinos livres nesta sexta-feira, Rafasel Fleck foi o mais rápido, com o tempo de 2m10s011. Os gaúchos dominaram a sexta-feira. Robson Portaluppi, com 2m11s489, se classificou em segundo, ao passo que Douglas Collet obteve o terceiro melhor tempo do dia, com 2m11s726. Na quarta colocação, aparece o paulista Djalma Fogaça. O lenda está confirmada para toda a temporada e irá correr pela equipe Bendo. Fogaça fez o tempo de 2m11s824.ficando à frente de paulista André Magno, com 2m12s402; e o gaúcho Diego Collet, com 2m12s538. Depois de ser campeão da categoria F-Truck no ano passado, Diego estreia na GT Truck nesta temporada.
Programação
Os pilotos voltam à pista de Interlagos neste sábado, para mais treinos livres e treinos classificatórios.
A programação prevê para às 08h00, vistoria técnica; das 09h00 às 09h30, 3º treino da F-Truck; das 09h40 às 10h10, 3º treino da GT Truck; 10h20 às 10h50, 3º treino do MBR; das 13h40 às 13h50, check down da F- Truck; das 13h55 às 14h05, check down da GT Truck; das 14h15 às 14h35, treino classificatório da F-Truck; das 14h40 às 14h50, Top Qualifying da F-Truck; das 15h00 às 15h20, treino classificatório da GT Truck; das 15h25 às 15h35, Top Qualifying da GT Truck; e das 15h40 às 16h00, treino classificatório da MBR.
A programação domingo (1º), prevê para das 08h30 às 08h45, Warm Up da F-Truck; das 08h50 às 09h05, Warm Up da GT Truck; das 09h15 às 10h10, desfile de caminhões/pilotos e da MBR; às 10h30, largada da prova do MBR(com duas horas de duração); às 12h55, execução do Hino Nacional; às 13h05, larga da corrida da categoria F-Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta: às 14h20, largada da corrida da categoria GT Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta: às 15h50, largada da corrida do Troféu SpeedMax (duração de 20 minutos, mais uma volta) e às 16h30, solenidade de pódio.
A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.