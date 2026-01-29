São Paulo - Homologado pela FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo) e lançado em 2025, o Race Kart Sport parte para sua segunda edição baseado na excelente aceitação que teve entre pilotos e equipes em sua temporada inaugural. As nove etapas previstas desafiarão a regularidade, a estratégia e a evolução dos pilotos prova a prova em um formato pensado para oferecer equilíbrio esportivo e uma experiência diferenciada dentro e fora da pista. Ao fim das oito primeiras etapas, em 1º de novembro, o piloto líder nas categorias Cadete, F-4 Júnior e F-4 Novatos e o primeiro colocado com Cédula Desportiva PSK-Am na F-4 Sênior receberão como prêmio a inscrição para a disputa do 61º Campeonato Brasileiro, conforme estabelecido no regulamento do campeonato.