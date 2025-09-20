Queirolo e Muffato prontos para o desafio de Mogi

O Endurance Brasil chega ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste sábado e domingo (21), para uma rodada dupla que reunirá a 5ª e a 6ª etapas da temporada 2025, com três horas de provas em cada uma delas. Entre os protagonistas da categoria P1 estarão Pedro Queirolo e David Muffato, que competem pelo time TMG Racing a bordo do protótipo AJR #35. Na última etapa, disputada em Cascavel (PR), eles conquistaram um importante segundo lugar.