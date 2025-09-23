Queirolo e Muffato garantem pódio no Endurance

São Paulo - O sábado foi quente em Mogi Guaçu (SP), na pista e fora dela. A 5ª etapa do Endurance Brasil 2025 abriu a rodada dupla no Autódromo Velocitta com 3h20 de ação.

No pelotão mais veloz do país, Pedro Queirolo e David Muffato levaram o AJR #35 da TMG Racing até a bandeirada final em 5º lugar, na Geral e na categoria P1, garantindo pontos que mantêm a dupla na briga pelo campeonato.