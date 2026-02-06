São Paulo - A quebra de um pistão do motor do Mercedes-Benz 970 tirou o cascavelense Edivan Monteiro do pódio na etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Apesar de ter andado pouco nos treinos da sexta-feira, Edivan fez um bom treino classificatório, quando conquistou a sexta colocação no grid de largada. Na prova, mesmo com a chuva, estava indo em quando levou dois toques seguidos. No segundo, inclusive arrancou a porta esquerda do seu Mercedes-Benz. “Sem a porta, entrava muita água na cabine, molha tudo, embaçava o para-brisa e a viseira. Mesmo com estas dificuldades estava se recuperando bem e faltando sete voltas, ocupa a sexta colocação. Mas a quebra de um pistão fez com que o motor perdesse rendimento e fui perdendo posições. Terminei a corrida em 13º. O pistão me tirou do pódio”, acentua Edivan Monteiro.