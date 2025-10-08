Cascavel e Paraná - A segunda fase da temporada 2025 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo foi aberta no último fim de semana, com programação na sexta-feira (3) e sábado, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Estado. Também fizeram parte da programação na 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª do MBR (Marcas Brasil Racing). A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Com quatro provas na etapa, duas foram disputadas à tarde e duas à noite. As provas noturnas deram novo charme à competição e demonstram que vieram para ficar, especialmente no autódromo de Cascavel.
Depois das quatro provas, os vencedores da etapa no Paranaense de Marcas e Turismo foram Taylor Pilger/Ike Ramos na categoria Turismo; Michaella Peixoto, na Turismo Light; e Peixoto Júnior na categoria Força Livre.
Já no Regional de Marcas, os ganhadores foram Heverson Bastos na Classe 1; Aparecido Lima de Moraes, na Classe 2; Leonardo Maldonado, na Classe Light; e Akyu Myasava na categoria Força Livre.
A 5ª e penúltima etapa será disputada já nos dias 18 e 19 deste mês, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Estado.
Resultados da 4ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo
Categoria Turismo
Pos. Piloto Pontos
1º) Taylor Pilger/Ike Ramos 76
2º) Natan Sperafico/Guilherme Sperafico 50
3º) Odair dos Santos 47
4º) Cezar Martins/Davi Steelmol 44
5º) Guilherme Morandini 36
6º) Léo Grochoski 22
7º) Matheus Rossoni/Lendro de Liba 16
8º) Ademar D’Agotini/Kadu Silva 16
9º) Jorge Stumpf/Adriano Reisdorfer 14
10º) Rodrigo Portes 13
11º) Eduardo Bonamigo/Igor Lemos 11
12º) Gustavo Myasava 9
13º) Lorenzo Massaro/Edson Massaro 5
14º) Emerson Grochoski 3
Categoria Turismo Light
1º) Michaella Peixoto 73
2º) Douglas Januário 44
Categoria Força Livre
1º) Peixoto Júnior 84
Resultados do Campeonato Regional de Marcas
Categoria Classe 1
1º) Heverson Bastos 107
Categoria Classe 2
1º) Aparecido Lima de Moraes 107
2º) Anderso Baggio 77
3º) Maurticio Bioni 71
4º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 33
5º) César Valandro/Marcelo Beux 25
Categoria Classe Light
1º) Leonardo Maldonado 107
2º) Douglas Januário 45
Categoria Força Livre
1º) Akyu Myasava 98
2º) Evendro Karpinski/César Valandro 66
3º) Fabiano Ribeiro/Enzo Perboni 59
4º) Ricardo Lasch 55