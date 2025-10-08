Provas noturnas se tornam “normais” no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel - Foto: Vanderley Soares/Divulgação
Provas noturnas se tornam “normais” no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel - Foto: Vanderley Soares/Divulgação

Cascavel e Paraná - A segunda fase da temporada 2025 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo foi aberta no último fim de semana, com programação na sexta-feira (3) e sábado, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Estado. Também fizeram parte da programação na 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª do MBR (Marcas Brasil Racing). A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Com quatro provas na etapa, duas foram disputadas à tarde e duas à noite. As provas noturnas deram novo charme à competição e demonstram que vieram para ficar, especialmente no autódromo de Cascavel.

Depois das quatro provas, os vencedores da etapa no Paranaense de Marcas e Turismo foram Taylor Pilger/Ike Ramos na categoria Turismo; Michaella Peixoto, na Turismo Light; e Peixoto Júnior na categoria Força Livre.

Já no Regional de Marcas, os ganhadores foram Heverson Bastos na Classe 1; Aparecido Lima de Moraes, na Classe 2; Leonardo Maldonado, na Classe Light; e Akyu Myasava na categoria Força Livre.

A 5ª e penúltima etapa será disputada já nos dias 18 e 19 deste mês, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Estado.

Resultados da 4ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo

Categoria Turismo

Pos.    Piloto            Pontos

1º)      Taylor Pilger/Ike Ramos  76

2º)      Natan Sperafico/Guilherme Sperafico   50

3º)      Odair dos Santos     47

4º)      Cezar Martins/Davi Steelmol      44

5º)      Guilherme Morandini        36

6º)      Léo Grochoski          22

7º)      Matheus Rossoni/Lendro de Liba           16

8º)      Ademar D’Agotini/Kadu Silva     16

9º)      Jorge Stumpf/Adriano Reisdorfer           14

10º)    Rodrigo Portes        13

11º)    Eduardo Bonamigo/Igor Lemos  11

12º)    Gustavo Myasava    9

Notícias Relacionadas

13º)    Lorenzo Massaro/Edson Massaro          5

14º)    Emerson Grochoski            3

Categoria Turismo Light

1º)      Michaella Peixoto   73

2º)      Douglas Januário     44

Categoria Força Livre

1º)      Peixoto Júnior         84

Resultados do Campeonato Regional de Marcas

Categoria Classe 1

1º)      Heverson Bastos     107

Categoria Classe 2

1º)      Aparecido Lima de Moraes           107

 2º)     Anderso Baggio       77

3º)      Maurticio Bioni       71

4º)      Edson Massaro/Lorenzo Massaro          33

5º)      César Valandro/Marcelo Beux     25

Categoria Classe Light

1º)      Leonardo Maldonado         107

2º)      Douglas Januário     45

Categoria Força Livre

1º)      Akyu Myasava         98

2º)      Evendro Karpinski/César Valandro       66

3º)      Fabiano Ribeiro/Enzo Perboni   59

4º)      Ricardo Lasch          55

Assuntos