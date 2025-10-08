Cascavel e Paraná - A segunda fase da temporada 2025 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo foi aberta no último fim de semana, com programação na sexta-feira (3) e sábado, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Estado. Também fizeram parte da programação na 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª do MBR (Marcas Brasil Racing). A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Com quatro provas na etapa, duas foram disputadas à tarde e duas à noite. As provas noturnas deram novo charme à competição e demonstram que vieram para ficar, especialmente no autódromo de Cascavel.

Depois das quatro provas, os vencedores da etapa no Paranaense de Marcas e Turismo foram Taylor Pilger/Ike Ramos na categoria Turismo; Michaella Peixoto, na Turismo Light; e Peixoto Júnior na categoria Força Livre.

Já no Regional de Marcas, os ganhadores foram Heverson Bastos na Classe 1; Aparecido Lima de Moraes, na Classe 2; Leonardo Maldonado, na Classe Light; e Akyu Myasava na categoria Força Livre.

A 5ª e penúltima etapa será disputada já nos dias 18 e 19 deste mês, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Estado.

Resultados da 4ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo

Categoria Turismo

Pos. Piloto Pontos

1º) Taylor Pilger/Ike Ramos 76

2º) Natan Sperafico/Guilherme Sperafico 50

3º) Odair dos Santos 47

4º) Cezar Martins/Davi Steelmol 44

5º) Guilherme Morandini 36

6º) Léo Grochoski 22

7º) Matheus Rossoni/Lendro de Liba 16

8º) Ademar D’Agotini/Kadu Silva 16

9º) Jorge Stumpf/Adriano Reisdorfer 14

10º) Rodrigo Portes 13

11º) Eduardo Bonamigo/Igor Lemos 11

12º) Gustavo Myasava 9