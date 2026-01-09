As emoções da Velocidade na Terra do Paraná em 2026 começam nos dias 7 e 8 de fevereiro, quando será disputada a Prova Endurance. A competição será no traçado alternativo do Autódromo Municipal de Telêmaco Borba, com promoção e organização do Automóvel Clube de Telêmaco Borba e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Detalhes das Provas e Premiações

As provas serão 100 Milhas 1.6 Tração Dianteira, 100 Milhas 1.6 Tração Traseira e 80 Milhas Kartcross CBA. A premiação será atrativa. Além de troféus, os cinco primeiros receberão também premiação em dinheiro. As categorias Tração Traseira e Tração Dianteira premiarão o campeão com R$ 2.100,00; o segundo colocado, com R$ 1.000,00; o terceiro, com R$ 800,00; o quarto, com R$ 600,00; e o quinto colocado, com R$ 500,00. A premiação do Kartcross será de R$ 1.400,00 para o vencedor; R$ R$ 700,00 para o segundo colocado; R$ 350,00 para o terceiro; R$ 300,00 para o quarto e R$ 250,00 para o quinto colocado.