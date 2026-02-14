Cascavel e Paraná - Será neste domingo (14) o primeiro treino coletivo do Paranaense de Marcas e Turismo e do Regional de Marcas. O evento será no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com organização do Automóvel Clube de Cascavel.
A diretoria do clube informa que não haverá cronometragem e que somente poderão ir à pista carros de competição. A diretoria também informa que, no próximo dia 26, fará uma confraternização na sede do clube, no interior do autódromo, quando realizará a premiação do Regional de Marcas do ano passado e divulgará detalhes sobre a temporada deste ano.