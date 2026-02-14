Cascavel e Paraná - Será neste domingo (14) o primeiro treino coletivo do Paranaense de Marcas e Turismo e do Regional de Marcas. O evento será no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com organização do Automóvel Clube de Cascavel.

Cascavel e Paraná - O calor da Arábia Saudita não deu trégua ao grid do Mundial de Fórmula E. A Corrida 1 do E-Prix de Jedá, primeira rodada dupla do calendário 2026, nesta sexta-feira (13), foi marcada pela proximidade entre todo o pelotão ao longo da prova e pelas altas temperaturas. Expectativas para a Próxima […]

Cascavel e Paraná - Enquanto o Brasil entra em ritmo de Carnaval, a equipe Honda Racing de Motocross investe em duas semanas de treinos e competições na Europa. O trabalho de pré-temporada tem como base a estrutura oficial do time de fábrica da HRC, que disputa o Campeonato Mundial da modalidade (MXGP), em Milão, na […]

A diretoria do clube informa que não haverá cronometragem e que somente poderão ir à pista carros de competição. A diretoria também informa que, no próximo dia 26, fará uma confraternização na sede do clube, no interior do autódromo, quando realizará a premiação do Regional de Marcas do ano passado e divulgará detalhes sobre a temporada deste ano.

