BANDEIRADA

Luciano Conceição disputa o Brasileiro de Kart pela 1ª vez

A 60ª edição do Campeonato Brasileiro tem nesta semana a disputa do Grupo 2, com finais previstas para sábado (29), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Nesta fase Cascavel terá seis representantes, entre eles Luciano Delgado Conceição que irá disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Kart. Ele tem como preparador o […]