Em meio a preparação para um fim de semana com vários eventos no Estado, Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), dará uma pausa dos trabalhos nesta quinta-feira para comemorar seu aniversário. A comemoração surpresa foi preparada pela esposa Sandra.
Neste fim de semana o automobilismo paranaense terá competições em Telêmaco Borba (Velocidade na Terra), Londrina, (final do MBR), Toledo (Paranaense de Arrancada), Guarapuava (arrancada lista 42) e Arapongas (final do Off-Road do Paraná).