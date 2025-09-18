Portaluppi e Thiago Mânica são os vencedores da Copa SpeedMax

A Copa SpedMax encerrou domingo (14), a programação da 7ª etapa da Fórmula Truck no Autódromo Osvaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tendo um gaúcho e um paranaense no lugar mais alto do pódio. A Copa SpeedMax reúne os competidores que não tenham se classificado entre os seis primeiros nas provas das categorias GT Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (motores com bomba injetora).

Na categoria GT Truck, Robson Portaluppi, gaúcho de Bento Gonçalves, foi o vencedor, completando as 12 voltas da corrida em 32m48s867. O paraguaio Nilton Jacobsen Filho, se classificou em segundo lugar, ao passo que Ricardo Ançay, paranaense da cidade de Araucária, se classificou em terceiro.

Já na categoria F-Truck, a vitória foi de Thiago Mânica, paranaense de Curitiba, que completou as 12 voltas da prova em 24m02s927. Dario do Amaral, paulista de Pindamonhangaba, foi ao pódio com o segundo lugar, enquanto que Bruno Mânica, paranaense de Curitiba, foi o terceiro colocado.