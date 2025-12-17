São Paulo - A temporada 2025 do Porsche Club Brasil chegou ao fim com a realização do 28º Porsche Racing Festival no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) no último sábado e domingo. O último evento do ano teve 126 carros inscritos. Entre as equipes (Porsche Club Cup), a campeã foi a Terror na Pista, formada por Felipe Amaral, Henrique Araújo, Lucas Amorim e Rafa Brocchi.
Nos campeonatos de pilotos, Silvio Morestoni foi o campeão da Porsche Racing Cup (a classificação geral entre todos os participantes); Alcides do Amaral levou para casa o troféu Porsche Club Vintage Drivers Cup (para pilotos com idade igual ou superior a 60 anos); e Daniela Schin havia assegurado por antecipação o troféu Porsche Club Ladies Cup.