Depois de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart no final de novembro, o paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) está pronto para mais um desafio. Ele disputa o título da categoria Cadete na Copa São Paulo de Kart neste sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Terceiro colocado, a nove pontos do líder, a rodada tripla o deixa mais confiante na conquista do título.
Bandeirada
Pollone luta pelo título da Copa São Paulo
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
BANDEIRADA
Turismo Nacional volta a Interlagos
Depois de sete meses, sete etapas e 35 corridas realizadas, a temporada 2025 da Turismo Nacional terá seu desfecho nesta sexta-feira e sábado com a disputa da última etapa do nono calendário de uma trajetória iniciada em 2017. Será em Interlagos a definição dos campeões Overall A, Overall B, Overall Rookie e Endurance em etapa […]
BANDEIRADA
Conci está satisfeito com o título de vice-campeão na Fórmula Truck
O paranaense Carlos “Duda” Conci está satisfeito com o título de vice-campeão da categoria Fórmula Truck (motores com bomba injetora) na Fórmula Truck. Ele finalizou o campeonato com 880 pontos, enquanto que o gaúcho Diego Collet foi o campeão com 990 pontos. Destaque para o Vice-Campeonato de Carlos “Duda” Conci Duda destaca que a prova […]
BANDEIRADA
Fluído leva Edivan Monteiro a abandonar a F-Truck em casa
O vazamento de fluídos levaram o cascavelense Edivan Monteiro a abandonar a etapa de encerramento da Fórmula Truck, disputada no último domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Edivan adianta que o líquido caiu nas rodas, o que fez com que ele rodasse e saísse da pista e por consequência abandonar a corrida. Mas mesmo […]
BANDEIRADA
Stock Car define 1º campeão da era SUV
A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será realizada sábado e domingo no Autódromo Ide Interlagos, em São Paulo, e representará um marco histórico com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV. Felipe […]
BANDEIRADA
Ibiapina tem ano inesquecível
O lendário Autódromo de Interlagos foi palco sábado e domingo da emocionante final da Nascar Brasil Series, que reuniu os principais nomes do automobilismo nacional. Líder da Special Edition ao chegar a São Paulo, Alfredinho Ibiapina garantiu o título de campeão na classe Challenge, vice-campeão Overall e a honra de ser o Rookie do Ano, […]